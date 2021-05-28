هكذا هنأ محمد أبو تريكة ورانيا يوسف ورامز جلال الأهلي المصري بكأس السوبر الأفريقي

حرص عدد من المشاهير العرب على تقديم التهنئة للنادي الأهلي المصري على فوزه بكأس السوبر الأفريقي، اليوم الجمعة، عقب هزيمته لمنافسه المغربي "نهضة بركان"، في العاصمة القطرية الدوحة.

وغرد نجم كرة القدم المصري السابق والمعلق الرياضي، الكابتن محمد أبو تريكة، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": " برونزية العالم …بطولة افريقيا …سوبر افريقي …جيل يسطر التاريخ كما الاجيال السابقه ..الكل يتغير والاهلي هو الثابت ودائما هو فى المقدمة ..الف مبروك يا أهلي يا كبير".

برونزية العالم …بطولة افريقيا …سوبر افريقي …جيل يسطر التاريخ كما الاجيال السابقه ..الكل يتغير والاهلي هو الثابت ودائما هو فى المقدمة ..الف مبروك يا أهلي يا كبير — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) May 28, 2021

وغردت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، عن فوز "الأهلي المصري" بالسوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه: " مبروك للأهلي السوبر الأفريقي.. أبطال القارة يحلقون في السماء دائما".

مبروك الاهلي السوبر الإفريقي.. أبطال القاره يحلقون في السماء دائما #الاهلي #السوبر_الأفريقي pic.twitter.com/TWy2TeQSZF — Raniah Yousief (@RaniahYousief) May 28, 2021

وكتب الممثل المصري، أحمد السعدني بعد تتويج "الأهلي المصري" بكأس السوبر الأفريقي عبارة "الأهلي سوبر".

الاهلي سوبر ❤️#الاهلي 2021 — Ahmed L Saadany (@AhmedLSaadany) May 28, 2021

كما كتب الفنان المصري، مصطفى شعبان، عبر حسابه على "تويتر": "‏‏‏مبروك ‎الأهلي".

ووجه الفنان المصري، نبيل الحلفاوي، عبر "تويتر" رسالة إلى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيتر موسيماني، بطريقة كوميدية قال فيها: «أول ما يجب أن يفعله موسيماني أن يرسل برقية شكر لمدام فايلر.. ولا خليها أحسن بعد السوبر المصري.. بعد الخماسية إن شاء الله".

أول ما يجب أن يفعله موسيماني أن يرسل برقية شكر لمدام فايلر.

ولا خليها أحسن بعد السوبر المصري.. بعد الخماسية إن شاء الله. https://t.co/d2G0KGlZHm — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) May 28, 2021

شارك الفنان المصري، رامز جلال، بطل فوازير شهر رمضان، صورا من احتفال النادي الأهلي المصري بعد فوزه بكأس السوبر الأفريقي، ووجه له رسالة هي: "جبتلنا السوبر وارتحنا دايما يا أهلي مفرحنا".

​وتوّج النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، بكأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه، بعد هزيمته لفريق نهضة بركان المغربي بهدفين مقابل لا شيء.

وأقيمت مباراة ختام كأس السوبر الأفريقي على أرضية ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وبدأت المباراة، التي أدارها طاقم تحكيم جزائري بقيادة حكم الساحة مصطفى غربال، متكافئة بين الفريقين، ومع مرور الدقائق بدأ نهضة بركان يضغط على الأهلي في محاولة لتسجيل هدف السبق.

وبهذا الفوز استعاد "الشياطين الحُمر" لقب السوبر الأفريقي الغائب عن خزانته منذ سنة 2014 وحقق لقبه السابع في هذه البطولة.

يشار إلى أن مباراة السوبر الأفريقي قد تأجلت أكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الوقت الذي رفض فريق نهضة بركان خوض اللقاء في العاصمة المصرية، القاهرة، بدعوى تمسكه بتطبيق اللائحة التي تنص على لعب المباراة في العاصمة القطرية، الدوحة، كونها استضافت النسختين الماضيتين من البطولة القارية.