مصر... "المتحدة" تعلن إطلاق قناة إخبارية عالمية

أعلنت "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" في مصر، اليوم السبت، عن إطلاقها قناة أخبار عالمية.

وأكدت في مؤتمر صحفي لها، عقدته في أحد الفنادق الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة، أن ذلك يأتي ضمن استراتيجيتها الجديدة، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وأضافت "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" أنها ستطرح أسهمها في البورصة.

كما أعلنت في المؤتمر الصحفي عن طرح سلسلة من الجوائز التي تهدف لدعم صناعة الدراما المصرية على جميع المستويات.

وستكون الجائزة الأولى في مجال سيناريو الدراما التلفزيونية، وتحمل اسم الكاتب الراحل صالح مرسي، أما جائزة تأليف دراما الطفل فستحمل اسم الإعلامية أبلة فضيلة، بينما تحمل جائزة قصص الأطفال اسم الكاتبة الكبيرة، نعم الباز، وجائزة الرواية المطبوعة ستحمل اسم الكاتب والسيناريست الراحل، وحيد حامد.

وأكدت "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" في مؤتمرها الصحفي أن الموسم الرمضاني 2021 حقق أعلى إيرادات فى تاريخ الدراما المصرية.

وحرصت الشركة على تكريم الفنان الراحل، سمير غانم، بالوقوف دقيقة حداد على روحه في بداية المؤتمر الصحفي.

وحضر المؤتمر الصحفي لـ"الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، اليوم السبت، عدد من الفنانين، مثل أمير كرارة ولبلبة وهاني رمزي ونقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، والإعلامية لميس الحديدي، والمنتج محمد العدل.