الأزهر والكنيسة يبديان رأيهما بأزمة هالة صدقي وزوجها وطلبها إلى "بيت الطاعة"

كشفت وسائل إعلام مصرية، رأي الأزهر والكنيسة في موضوع "بيت الطاعة"، تزامنا مع موقف الفنانة المصرية هالة صدقي التي طلبها زوجها لـ"بيت الطاعة" على خلفية المشاكل التي حدثت بينهما على مدار شهور سابقة، خاصة وأن الفنانة هالة صدقي تنتمني إلى الديانة المسيحية.

فقد نقل موقع "أهل مصر"، عن رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الأب بطرس دانيال، قوله إن "الديانة المسيحية ليست بها بيت طاعة، ولكن المسيحيين في مصر يخضعون لشريعة الدولة، وهي الشريعة الإسلامية"، متابعا: "الموضوع يخص قانون الأحوال الشخصية وملهوش علاقة بالديانة".

وأشار الموقع المصري إلى تصريحات شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، خلال برنامج "الإمام الطيب"، على قناة dmc، وقوله إنه "لا يوجد بيت طاعة في الشريعة الإسلامية"، لافتا إلى أن من أهم ما أكده العلماء في فقه المرأة إلغاء ما يعرف ببيت الطاعة إلغاء قانونيا قاطعا لا لبس فيه ولا غموض لما فيه من إهانة للزوجة"، منوها بأن العلماء نبهوا إلى أن ما يسمى ببيت الطاعة لا وجود له في الشريعة الإسلامية.

وكان سامح سامي، زوج الفنانة المصرية، هالة صدقي، والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن انفصاله عنها وسعيه لإنهاء أوراق الطلاق، عن طريق رفع محاميه لقضية في المحاكم المصرية.

وتحدث سامح سامي، خلال تسجيل نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، الشهر الماضي وقال في نهاية الفيديو، "بطلقك قدام الناس وقدام العالم كله، متلزمنيش تكوني زوجتي، وفي نفس اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي، فيه محامي في مصر شغال في قضية الطلاق".

من جهتها، علقت الفنانة المصرية هالة صدقي على استدعاء زوجها سامح سامي لها إلى "بيت الطاعة" بعدما طلقها على الهواء مباشرة من أمريكا.

ونشرت الفنانة، على حسابها بموقع إنستغرام، صورة من إنذار الدخول إلى الطاعة الذي تلقته على يد محضر. وعلقت هالة صدقي بأسلوب ساخر قائلة: "خبر سيء لكل اللي تقدموا لي فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة on line".

وأضافت: "أستأذنكم علشان أنزل أشتري الطشت والجلابية، بس حد عارف ممكن أجيب الولاد ولا لا، مقوله غراب البين طلعت كذب مفيش فراق ولا حاجة، بلاغ للعرسان لما أفض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة المسخرة بعينها".