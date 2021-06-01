السلطات السعودية تتخذ إجراء حاسما بعد حفل الرياض "الخادش"

اتخذت السلطات السعودية إجراء حاسما بعد الضجة التي أثارها حفل "خادش" أقيم في العاصمة الرياض وضم مشاهير موقع "سناب شات".

وقالت صحيفة "عاجل" الإلكترونية إن وزارة التجارة، استدعت الشركة المسؤولة عن تجمع"مشاهير سناب شات" المخالف لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بمنطقة الرياض.

وأضافت أن الوزارة فرضت وفق اختصاصها غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال (80 ألف دولار) على الشركة التي استعانت بعدد من المشاهير المعلنين بهدف الترويج لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووُقعت العقوبة المذكورة على الشركة بناء على لائحة الحد من التجمعات وجدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الصادر من وزارة الداخلية.

وأمس الأول (الأحد)، نقلت قناة "الإخبارية" الرسمية عن مصادر مطلعة أن الجهات المختصة تعمل على ضبط من شارك ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لحفل ضم عددًا من مشاهير السوشيال ميديا.

وأوضحت المصادر أن المقاطع التي يظهر بها عدد من الراقصات أحدثت موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن الحفل ضم عددا من الحضور تجاوز المسموح به من وزارة الداخلية للتجمعات، وسط غياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.