"رسائل زوجها على الهواء"... تصريح ناري من هالة صدقي بعد طلبها إلى"بيت الطاعة"

علقت الفنانة المصرية، هالة صدقي، على ما أثير عن طلبها إلى"بيت الطاعة"، وقالت إن ما حدث معها من زوجها يحدث مع سيدات كثيرات وهي أن الزوج يستخدم أساليب ضغط متعددة ضد الزوجة.

وقالت هالة صدقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، "أنا موافقة جدا على الطاعة ومش معترضة، بس شقة الزوجية كانت إيه؟ دي شقتي اللي أنا إتجوزت فيها وخلفت فيها وعشت فيها، واللي هو سافر وسابنا منها، والعنوان اللي كاتبه عنوان شقة أبوه".

وأوضحت أن المسألة ليست حالتها الشخصية، متابعة: "بالنسبالي الموضوع قلب كوميدي. وسيبك من موضوعي أنا الشخصي، إحنا بنتكلم على قوانين تهين المرأة، أكيد في آلاف أو ملايين الحالات زي حالتي لكن أصواتهم مش بتوصل، وأكيد في ستات كتير بيتعرضوا للمواقف دي، القوانين دي حقيقي كلها في صف الرجل وتهين المرأة وتجرحها بشكل أو بآخر".

وفي مداخلة هاتفية أخرى مع برنامج "90 دقيقة"، على شاشة "المحور"، قالت هالة صدقي، إن "زوجها السابق يستخدم نقطة ضعفها، وهي أطفالها"، موضحة: "زوجي استخدم جميع الأساليب من منع سفر وابتزنى بفيديو شهير وطلقني على الهواء والشهر ده طلبني للطاعة وهو مكسبش ولا قضية لحد دلوقتي".

وذكرت أن "القضية الوحيدة الذي كسبها أنه استطاع أن يقلل نفقة أولاده"، مؤكدة أنه "يرغب في إخراج أولاده من المدارس الخاصة لإدخالهم مدارس حكومة".

وتابعت: "أعرف حدود العيب وعلشان خاطر عيون عيالي 7 سنين ساكتة ومبتكلمش.. وزوجي دفع نفقة 150 ألف جنيه مضطرا وليس حبا في أولاده"، مضيفة أن أخلاقها تمنعها من الرد على تصرفات زوجها السابق.

وكان سامح سامي، زوج الفنانة المصرية، هالة صدقي، والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن انفصاله عنها وسعيه لإنهاء أوراق الطلاق، عن طريق رفع محاميه لقضية في المحاكم المصرية.

وتحدث سامح سامي، خلال تسجيل نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، الشهر الماضي وقال في نهاية الفيديو، "بطلقك قدام الناس وقدام العالم كله، متلزمنيش تكوني زوجتي، وفي نفس اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي، فيه محامي في مصر شغال في قضية الطلاق".

من جهتها، علقت الفنانة المصرية هالة صدقي على استدعاء زوجها سامح سامي لها إلى "بيت الطاعة" بعدما طلقها على الهواء مباشرة من أمريكا.

ونشرت الفنانة، على حسابها بموقع "إنستغرام"، صورة من إنذار الدخول إلى الطاعة الذي تلقته على يد محضر. وعلقت هالة صدقي بأسلوب ساخر قائلة: "خبر سيء لكل اللي تقدموا لي فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة on line".

وأضافت: "أستأذنكم علشان أنزل أشتري الطشت والجلابية، بس حد عارف ممكن أجيب الولاد ولا لا، مقوله غراب البين طلعت كذب مفيش فراق ولا حاجة، بلاغ للعرسان لما أفض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة المسخرة بعينها".