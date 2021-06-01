للمدخنين... 5 ممارسات بسيطة تحيد 90% من المخاطر عن القلب... فيديو

قال خبير سعودي إن هناك 5 ممارسات يومية بسيطة، في حال اتبعها المدخنون ومن يعانون أمراض السمنة يمكنها أن تحيد 90% من المخاطر عن القلب.

جاء ذلك في حديث للدكتور فواز التركي‏، استشاري أمراض القلب، لبرنامج "صباح العربية"، اليوم الثلاثاء.

واعتبر التركي أن القاعدة العامة هي تجنب كل الأسباب التي تؤدي إلى أمراض القلب كالتدخين والسمنة، مضيفا "لكن البعض لا يستطيعون ذلك، والحكمة تقول إنه في هذه الحالة يجب محاولة تحييد المخاطرمن خلال الالتزام بخمسة أمور".

ونصح استشاري أمراض القلب بـ "المشي الجيد والسريع لمدة نصف ساعة يوميا، وتناول ملعقة إلى ملعقتين من زيت الزيتون على السلطات، و‏النوم جيدًا، تخفيف التوتر والقلق بممارسة هوايات، وتناول كمية بسيطة من المكسرات النيئة غير المملحة، وسمك السلمون والتونة مرة إلى مرتين أسبوعيا".

وشدد على أن الأبحاث أكدت أن الالتزام بالأمور السابقة يُحيّد 90% من الأضرار على صحة القلب والجسم.

وتعد السمنة والتدخين من المسببات الرئيسية لأمراض القلب.