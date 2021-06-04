بعد فيديو البنك... فنان مصري يوجه نصيحة لمحمد رمضان عن مصر

وجه الملحن والمطرب المصري الشهير عمرو مصطفى نصيحة للفنان محمد رمضان بعدما نشر فيديو قال فيه إنه تلقى مكالمة من أحد البنوك لإبلاغه بوجود حكم بالتحفظ على أمواله، مشيرا إلى أن تلك الأموال هي ملك لمصر.

وكتب عمرو مصطفى، عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا خضت مشاكل كثيرة جدًا ملهاش قيمة.. في برنامج العرافة رمضان اللي فات طلعت وقدمت نصيحة لمحمد رمضان لكي يستفاد بتجربتي ويبطل مشاكل، لكن للأسف النهاردة اتفاجئت إنه بيقحم اسم مصر في مشاكله الشخصية، عن طريق محاولة قلب الحقائق بفيديو يخص مشكلته الشخصية في التحفظ على أمواله، غير تلميحاته بأن مصر وأهلها لو محتاجة فلوسي يتفضلوا أنا جاهز".

وتابع "لا يا رمضان مصر وأهلها مش في حاجة لفلوسك ولا لفلوس أي حد، بعد إذنك حل مشاكلك الشخصية من غير ما تدخل اسم بلدي في أزماتك، والجمهور المصري اللي أنت بتخاطبه بمشكلة شخصية، ده جمهور واعي جداً وينتمي لمصر أولاً قبل محمد رمضان أو أي فنان آخر".

وأضاف "الولاء الأول والأخير لمصر، وأنا كشخص من القوة الناعمة اللي بتمثل مصر واجبي إني أحذرك من إقحام اسم بلدي في أزماتك، وواجبي إني أغير على بلدي أنا وأي حد بيحب البلد دي".

وكان رمضان قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أعلن خلاله أن بنك CIB قام بالتحفظ على أمواله.

وروى محمد رمضان تفاصيل المكالمة التي دارت بيه وبين أحد موظفي البنك قائلا: "صحيت من النوم النهاردة على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك، رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي، وللعلم معايا فلوس في بيتي أد فلوسي اللي في البنوك ومستورة".

وبدوره، أصدر بنك CIB بيانا، جاء فيه أنه "لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهه قضائية".

وأوضح أنه عند إستلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك".

فيما كشفت مصادر مصرفية لوسائل إعلام مصرية، أن القرار ما هو إلا حجز متعلق بالحكم القضائي الصادر لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، والتي قضت به محكمة مستأنف الاقتصادية، في 7 أبريل/نيسان الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا له عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".