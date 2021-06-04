تعليق الفنان السوري أيمن زيدان الغاضب من شائعة وفاته يثير تفاعلا واسعا

عبر الفنان السوري، أيمن زيدان، عن غضبه واستيائه من انتشار شائعة وفاته في الآونة الأخيرة.

وطمأن زيدان معجبيه وأصدقائه عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" بأنه بصحة جيدة، فيما هاجم شائعات وفاته.

وكتب أيمن زيدان في منشور له: "والله العظيم أنا بخير، تبا لاشاعات الموت السخيفة والتي لا أفهم سبب ترويجها".

وأثار تعليق أيمن زيدان الغاضب من انتشار شائعة وفاته تفاعلا واسعا بين أصدقائه الفنانين في سوريا، منهم صفاء سلطان التي قالت له: "الله يحميك يااستاذنا الغالي يعطيك الصحه والقوه وطولة العمر"، فيما دعا العديد من محبي الفنان السوري له بالصحة وطول العمر.

وكان أيمن زيدان كشف قبل شهر عن فاجعة كبيرة حلت به قبل 10 سنوات كسرت قلبه وغيرت مجرى حياته إلى الأبد.

وشارك زيدان صاحب شخصية "بطل من هذا الزمان" وقائد "يوميات مدير عام" عن مصيبة حلت به قبل 10 سنوات في منشور له على صفحته الرسمية في "إنستغرام".

وكشف زيدان في منشورة عن قصة وفاة ابنه نوار بعمر 19 عاما، في حادثة لا يعلمها كثير من محبي النجم العربي الذي أضحك الملايين في مسلسل "جميل وهنا".

وقال زيدان في تعليق على صورة ابنه الراحل: "ها هي كلماتي المغمسة بوجع الدنيا أكررها بعد مضي 10سنوات على رحيل نوار، أقحوانة عمري التي عصفت بها ريح الموت العاتية... لا زلت أذكر انحناءتك على جدار الحياة حين بدأ الرحيل خطواته الموجعة نحوك، ولا زلت أذكر وأنا بجوارك كيف هَوَىَ بك جدار الدنيا الهش وتركتني وحيداً أعانق عبقك وألملم تفاصيلك لأخبئها في ثنايا روحي المتعبة".

وتابع زيدان متحدثا عن مأساته: "وداعا يا مهجة القلب، خطفك الموت لكنه ظل متربصاً بنا، كم أفتقدك".

يشار إلى أن من آخر أعمال أيمن زيدان الفنية المسلسل التلفزيوني "الكندوش"، الذي عرض خلال العام الحالي، وهو من إخراج سمير حسين ومن تأليف حسام تحسين بك، ويشارك في بطولته سلاف فواخرجي وأيمن رضا وشكران مرتجى.