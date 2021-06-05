تجاوزت الـ 50... دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

سجلت دولة عربية، اليوم السبت، أعلى درجة حرارة على وجه الأرض، متجاوزة بقليل الـ 50 درجة مئوية.

وبحسب موقع طقس العرب، سجلت محطة رصد النويصيب (منطقة بمحافظة الأحمدي الواقعة جنوب العاصمة الكويت) 50.7 درجة مئوية وهي أعلى درجة حرارة تسجل اليوم في العالم.

وسجلت محطة رصد مدينة العميدية بمحافظة خوزستان جنوبي إيران المركز الثاني بـ 49.9 درجة مئوية.

فيما سجلت ولاية عبري في سلطنة عمان ثالث أعلى درجة حرارة مسجلة لهذا اليوم على وجه الأرض، وبلغت 49.6 درجة مئوية.