تطبيق المواعدة "تندر" يسمح أخيرا بحظر المستخدمين بواسطة أرقام هواتفهم

طرح تطبيق المواعدة "تندر"، الجمعة، ميزة ينتظرها العديد من مستخدميه، وهو السماح لهم بحظر أي شخص عير مرغوب فيه من خلال رقم هاتفه.

وأعلنت شركة "تندر" في بيان لها أنه اعتبارا من الجمعة ستبدأ في السماح لمستخدميها بحظر جهات اتصال من خلال هواتفهم.

ويمكن للباحثين عن الرومانسية الوصول إلى هذه الميزة من خلال إعدادات التطبيق، ضمن قائمة "حظر جهات الاتصال"، والتي تمكنهم من تحديد جهات الاتصال التي يرغبون في حظرها، مما يعني أن هؤلاء الأشخاص لن يظهروا لهم، والعكس صحيح.

ويمكن للمستخدمين إما تحميل قائمة جهات الاتصال الكاملة الخاصة بهم إلى تطبيق "تندر" أو إضافتها بشكل فردي.

وأكدت شركة "تندر" أنها لن تخزن جهات اتصال الجميع، ولكن فقط تلك التي اختاروا حظرها، وتابعت أنه يمكن للأشخاص إلغاء حظر أو إلغاء الاتصال بقائمة جهات الاتصال الخاصة بهم في أي وقت.

وتابعت مشيرة إلى أنه لن يتم إعلام جهات الاتصال المحظورة بأنه تم حظرها، وفي حال قيام الشخص المحظور بتغيير رقم هاتفه وانضم إلى "تندر" فسيعود حسابه للظهور مجددا على منصة المواعدة الشهيرة.