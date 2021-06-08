بالفيديو... طائرة شراعية تجتاز جسرا كبيرا خلال ازحام في فلاديفوستوك الروسية

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا مقطع فيديو لطيار اجتاز الجسر بطائرة شراعية، وذلك بسبب الازدحام الضخم للسيارات عليه.

وقام أحد السائقين بالتقاط الحادثة على الكاميرا المثبتة في السيارة، حيث ظهر طيار أثناء الازدحام على الجسر الذهبي الواقع في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

واجتاز الطيار من خلال طائرته الشراعية السيارات الواقفة بثقة وخبرة كبيرة.