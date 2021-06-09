المانجو، فاكهة لذيذة، لا يستطيع معظم الناس مقاومتها، وتميل الكثير من النساء الحوامل إلى اشتهائها أكثر بسبب مذاقها.

إلا أن الخبراء وجدوا أن للمانجو فوائد جمة سواء بالنسبة للمرأة الحامل أو جنينها، ورصد موقع (Mom Junction) 9 فوائد صحية لتناول المانجو أثناء الحمل:-

1. الحديد يمنع فقر الدم

المانجو غني بفيتامين C ويساعد في امتصاص الحديد، والذي تحتاجه الأم الحامل للتغلب على فقر الدم المرتبط بالحمل.

2. يساعد على نمو الجنين

المانجو مصدر كبير لحمض الفوليك الضروري لنمو دماغ الجنين والحبل الشوكي. يمنع استهلاك المانجو عيوب الأنبوب العصبي التي يمكن أن تحدث في بداية الحمل.

3. الألياف الغذائية تعزز صحة الجهاز الهضمي

يساعد محتوى الألياف في المانجو على الشعور بالشبع لفترة أطول. يساعد المانجو أيضا على الهضم ويمنع الإمساك الذي تعاني منه النساء في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

4. يوفر مضادات الأكسدة الغنية

يعمل فيتامين سي الموجود في المانجو كمضاد قوي للأكسدة يساعد على تطوير مقاومة ضد الجذور الحرة، والتي يمكن أن تعيق نمو الجنين وتؤدي إلى الإصابة بالسرطان، كما يمكن أن يقلل فيتامين ج المتواجد بالمانجو أيضا من خطر الولادة المبكرة.

5. فيتامين أ لنمو الطفل

فيتامين أ، الموجود بكثرة في المانجو، يساعد في تكوين أسنان الطفل وعظامه. كما أنه ضروري لتنمية العين والجهاز المناعي ويساعد في نمو القلب والرئتين والكلى.

6. فيتامين ب 6 مثالي لمخ الجنين والجهاز العصبي

تعتبر المانجو أيضا مصدرا لفيتامين B6 ، والذي يلعب دورا في نمو دماغ الجنين والجهاز العصبي.

7. المغنيسيوم يمنع تسمم الحمل

المغنيسيوم، الموجود بكميات معقولة في المانجو، يعمل كعلاج طبيعي ممتاز لتسمم الحمل بينما يساعد فيتامين E في هذه الفاكهة على بناء عضلات الجنين ويمنع تسمم الحمل.

8. منع غثيان الصباح

يساعد الطعم الطازج للمانجو على منع غثيان الصباح. يلعب فيتامين ب 6 في هذه الفاكهة أيضا دورا رئيسيا في التخلص من غثيان الصباح.

9. يوازن سوائل الجسم

مع زيادة حجم الدم أثناء الحمل، يحتاج جسمك إلى معادن إضافية. تحتوي المانجو على إلكتروليتات مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم التي تساعد في الحفاظ على توازن السوائل، وتضمن عمل الأعصاب والقلب والعقل والعضلات كما ينبغي.