شيكولاتة بالحشرات... آخر التقاليع الأمريكية... فيديو

مع طقس دافئ يجتاح معظم أنحاء الولايات المتحدة، تم الإبلاغ عن مشاهدات حشرات كبيرة عبر اثنتي عشرة ولاية تمتد من إلينوي إلى الغرب وجورجيا جنوبا ونيويورك إلى الشمال الشرقي.

وغزت المليارات من حشرة السيكادا (الزيز) مؤخرا مناطق عدة من الولايات المتحدة وتسببت في بعض الحوادث.

إلا أن شابة أمريكية لديها متجر لتصنيع وبيع الشيكولاتة، فكرت خارج الصندوق، وبدأت في الاستفادة من السيكادا التي ظهرت في كل مكان واستغلالها لتصنيع منتج جديد بطعم الحشرات.

بدأت سارة دواير، في طلاء السيكادا بعد قليها بالشوكولاتة ثم تغليفها وبيعها لزبائنها.

BITE OR FLIGHT? Would you try this chocolatier's unique creation - chocolate-covered cicadas? https://t.co/Nmo4fR8pzE pic.twitter.com/3WcgxNrpKw — ABC News (@ABC) June 9, 2021

وبحسب "رويترز" تقول سارة إن متجر الشوكولاتة الخاص بها لديه تراكم لمدة عشرة أيام لطلبات السيكادا.

"عندما تجمع بين الشوكولاتة والقرفة والحشرات، فإن ذلك يمنحك حقا إحساس العطلة عندما تتجول في مدينة كبيرة وتقوم بتحميص المكسرات على الرصيف"، على حد قولها.

وتقوم دواير وموظفوها بجمع السيكادا من مجموعة من الأشجار خلف متجر الشوكولاتة الخاص بهم، ثم يضعونها في كيس ورقي وتوضع في الفريزر، حيث تجعلها درجة الحرارة الباردة تنام قبل أن تموت، ولاحقا يتم غليها لتنظيفها ثم وضعها في مقلاة لقليها.

بمجرد أن يتم قلي السيكادا، ترشها سارة دواير إما بالقرفة أو توابل Old Bay اللذيذة وتكون جاهزة للتغطية بالشوكولاتة.

بالنسبة إلى سارة، هذه فرصة للمستهلكين ليصبحوا أكثر دراية بنوع من البروتين الذي تعتقد أنه سيكون أكثر شيوعا في المستقبل "أعتقد حقا أنه في عام 2038، لن يفكر الناس مرتين في تناول حشرة على الإطلاق".

وظهرت المليارات من السيكادا من تحت الأرض لأول مرة منذ 17 عاما للمشاركة في طقوس التزاوج الصاخبة التي تستمر لمدة شهر.

وتقضي الحشرات الدورية معظم حياتها تحت الأرض وتتغذى على جذور الأشجار، بحسب "nbcnews".