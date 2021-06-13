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    الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي

    أول ظهور لابنة هيفاء وهبي بعد العملية الجراحية في الكويت... فيديو

    © AFP 2021 / JOSEPH EID
    منوعات
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    كشفت تقارير، أمس السبت، عن أول ظهور لزينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، بعد خضوعها لعملية جراحية في دولة الكويت.

    وعرض موقع "إي تي بالعربي" أول مقطع مصور لزينب فياض بعد الجراحة التي أجرتها في أنفها لمعالجة انحراف كان يسبب لها ضيقا في التنفس.

    وأشار الموقع إلى أن من أجرى العملية الطبيب، منذر العجمي.

    وكانت زينب فياض شاركت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورة لها وهي ترقد على سرير المستشفى، قبل إجراء العملية، وكتبت معها أنه حان موعد إجراء عمليتها، وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء، دون أن تفصح عن طبيعة الجراحة.

    الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي
    © AFP 2021 / JOSEPH EID
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    وأثارت ابنة هيفاء وهبي جدلا قبل شهرين، بسبب نشرها مقطعا مصور لها أثار تكهنات بأنها أجرت عملية تجميل لأنفها.

    لكن نفت ابنة هيفاء وهبي هذه المزاعم، وأقسمت ردا على استفسارات متابعيها بأنها لم تجر عملية تجميل لأنفها، وإنما هي ظهرت في الفيديو بفلتر تطبيق "سناب شات".

    وتابعت وقتها موضحة أنه من المفترض أن تجري عملية تجميل أنفها قبل أسبوعين لكن تأجل موعد إجرائها، ووعدت متابعيها بأنهم سيعيشون معها لحظات وتفاصيل عمليتها.

    وبحسب مجلة "الجرس" اللبنانية، فقد قررت ابنة هيفاء وهبي تجميل أنفها بسبب عدم رضاها عن مظهرها، خاصة وأن أنفها كبير وفي حاجة إلى تعديل مثل والدتها.

    يشار إلى أن زينب فياض، هي ابنة هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.

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    الكلمات الدلالية:
    الكويت, لبنان, مشاهير, منوعات, هيفاء وهبي
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