أول ظهور لابنة هيفاء وهبي بعد العملية الجراحية في الكويت... فيديو

كشفت تقارير، أمس السبت، عن أول ظهور لزينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، بعد خضوعها لعملية جراحية في دولة الكويت.

وعرض موقع "إي تي بالعربي" أول مقطع مصور لزينب فياض بعد الجراحة التي أجرتها في أنفها لمعالجة انحراف كان يسبب لها ضيقا في التنفس.

وأشار الموقع إلى أن من أجرى العملية الطبيب، منذر العجمي.

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