بعد عام من الإعلان عنه... ما الذي يؤخر تصوير فيلم "بـ100 وش"؟

حسم منتج الفيلم المصري "بـ100 وش"، جمال العدل، حقيقة ما صرح به أحد أبطاله، الفنان مصطفى درويش، مؤخرا عبر منشور له بموقع "فيسبوك".

وكان درويش قد شارك صورة له مع شريف دسوقي من داخل المستشفى الذي يرقد فيه بعد بتر قدمه، وكتب معها: "بإذن الله أول يوم تصوير "بـ100 وش" قريبا جدا خلال أيام، وأول مشهد هيكون بـ"سبعبع"، هتقوم وهتكسر الدنيا يا شريف".

وأكد العدل في تصريحات لـموقع "مصراوي" أن ما تردد بشأن تصوير الفيلم خلال أيام غير صحيح"، مؤكدا أن ما صرح به مصطفة درويش كان بغرض رفع الحالة المعنوية لشريف دسوقي.

وأوضح جمال العدل أن تصوير فيلم "بـ100 وش" ما زال مؤجلا لعدم الانتهاء من كتابة السيناريو الخاص به.

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وعقب النجاح الذي حققه مسلسل "بـ100 وش" في رمضان 2020، قررت شركة "العدل جروب" تحويل جزئه الثاني إلى فيلم سينمائي، يضم نفس الأبطال، وهم نيللي كريم وآسر ياسين ومصطفى درويش وشريف دسوقي وإسلام إبراهيم وزينب غريب.

يذكر أن الفنان المصري شريف الدسوقي أجرى جراحة عاجلة لبتر القدم اليسرى في أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، ثم تم نقله إلى مستشفى دار الشفاء في القاهرة.

ويتم علاج شريف الدسوقي على نفقة الدولة وفقا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أمر بتقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

وتدور أحداث مسلسل "بـ 100 وش" حول مجموعة من النصابين المحترفين الذين يمارسون عمليات نصب متعددة من أجل تحقيق أحلامهم بالثراء.