الفنان شريف دسوقي يوجه رسالة صوتية إلى الرئيس السيسي بعد أيام من بتر قدمه

نشر الفنان حسن أبو الروس، أول رسالة صوتية للفنان شريف دسوقى وذلك بعد خضوعه لعملية بتر قدمه، بعد تدهور حالته الصحية متأثرًا بمرض السكري.

وعلق أبو الروس: "رسالة شريف الدسوقي ليكم وللسيد رئيس الجمهورية.. يا جماعه دي رسالة شريف الدسوقي على الغروب بتاع العصابة.. للناس كلها اللي بتحبه وسألت عليه، للسيد رئيس الجمهورية اللي فعلا بشكره من قلبي على اهتمامه بيه، والله خطاب جميل من إنسان جميل".

وبدأ شريف الدسوقي التسجيل بآية قرآنية: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون»، وتابع حديثه: «بشكر كل واحد قالي كلمة أو بعتلي رسالة، كل الشكر للشعب المصري فردا فردا آنسة آنسة مدام مدام".

View this post on Instagram A post shared by Hassan Abouelrouss (@hassanabouelrouss)

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قام بتوجيه الشركة المتحدة إلى ضرورة التدخل لتحمل مصاريف علاجه، خصوصا أن الفنان ليس عضوا في نقابة المهن التمثيلية، وذلك بعد متابعة الرئيس شخصيا للحالة الصحية لدسوقي.

وأعلنت الفنانة المصرية، بدرية طلبة منذ أيام أنه تم إجراء عملية جراحية للفنان شريف دسوقي لبتر قدمه. وقالت بدرية طلبة في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه.. صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه.. ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتمم شفاءك على خير".

وطمأنت الفنانة ذاتها محبي دسوقي، في منشور سابق قائلة: "للناس اللى بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن علي الفنان شريف دسوقى (سبعبع)، كان فيه جرح فى رجله الشمال وهو مريض سكر حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعه والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمدلله ادعوا له ربنا يتم شفاه علي خير".

يذكر أن شريف الدسوقى كان قد ظهر كضيف شرف في مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى عُرض في رمضان الماضي، من بطولة كل من يحيى الفخراني، وأنوشكا، وعدد آخر من النجوم.