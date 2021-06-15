صورة جديدة للفنانة دلال عبد العزيز... وإيمي سمير غانم توجه طلبا

وعبر حسابها على موقع "إنستغرام"، قامت إيمي سمير غانم بالدعاء لوالدتها: "يارب اشفي امي وعافيها"، وقام عدد من الفنانين بالدعاء لها في التعليقات منهم رانيا محمود ياسين ودنيا عبد العزيز وفيفي عبده وعبير صبري وهند صبري وحلا شيحة وشهد رمزي وندى بسيوني ودارين حداد وإيناس عز الدين وهاجر الشرنوبي وحنان ترك ومايان السيد ونادية الجندي.

View this post on Instagram A post shared by Amy Samir Ghanem (@amysamirghanem)

وكان الإعلامي المصري، رامي رضوان، كشف يوم الجمعة الماضي، عن آخر تطورات الحالة الصحية لحماته الفنانة المصرية، دلال عبد العزيز، التي لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى من فيروس "كورونا" المستجد.

وكتب رضوان عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "وردتني الاف الرسائل من محبي حماتي الغالية دلال عبد العزيز يودون الاطمئنان عليها. لازالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفائها على خير قريبا يا رب". وتابع: "فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس "كورونا"، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.