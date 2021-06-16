سلوفاكيا... مقتل رجل خمسيني على يد دب يعيد الجدل حول حظر صيدها

أعلنت السلطات السلوفاكية، اليوم الأربعاء، عن مقتل رجل يبلغ من العمر 57 عاما على يد دب، في وادي بانسكو الذي يبعد نحو 250 كيلومترا من العاصمة براتيسلافا.

وقالت السلطات الأمنية، إنها عثرت على جثة الرجل الخميسيني ممزقة ومرمية في الوادي، وآثار هجمات الدب موجودة على الجثة، بحسب ما نقلة وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وقالت مارينا ديبناروفا من وكالة الغابات الحكومية، إن "هذه أول حالة معروفة لمواجهات دب قاتلة في تاريخ سلوفاكيا الحديثة".

وشددت ديبناروفا على أن "الرجل تعرض للعض من رأسه ورقبته، وأكدت نتائج تشريح الجثة أنه مات بالفعل متأثرا بجراحه التي أصابه بها الدب".

هذه الحادثة أثارت حفيظة الصيادين الذين طالبوا السلطات بإلغاء الحظر المفروض على صيد الدببة في البلاد.

وقال رئيس جمعية الصيادين السلوفاكية، إمريش سوبا، إننا "فعلنا كل ما في وسعنا لحماية الدببة، حان الوقت الآن لحماية الناس".

وأوضح سوبا بأن "عدد الدببة البنية في بلاده، الذي انخفض إلى 30 دب في عشرينيات القرن الماضي، يتجاوز الآن 2700 دب، بحسب وكالة الغابات".