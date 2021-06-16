أصولها فلسطينية ووالدتها فجرت أزمة سياسية في تركيا.. من هي مترجمة أردوغان المحجبة؟

باتت مترجمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي ظهرت رفقته خلال اجتماعه بنظيره الأمريكي جو بايدن في بروكسل، محط اهتمام الكثير من المتابعين ووسائل التواصل الاجتماعي.

فاطمة قاوقجي أبو شنب، هو اسم مترجمة أردوغان التي لفتت الأنظار بحجابها خلال لقاء الزعيمين بقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي استضافتها العاصمة البلجيكية.

وبحسب قناة "تي آر تي" التركية الناطقة بالعربية تنتمي أبو شنب لأصول فلسطينية، وحظيت والدتها بشهرة كبيرة في تركيا بعدما كانت طرفا في أزمة سياسية كبيرة شهدتها البلاد.

ومترجمة أردوغان المختصة بالعلاقات الدولية هي ابنة مروة قاوقجي، أول نائبة محجبة في البرلمان التركي.

الفتاة التي تظهر بجانب الرئيس أردوغان هي فاطمة قاوقجي/أبو شنب، تعمل مترجمة للرئيس وظهرت في اجتماعه الأخير مع بايدن، والدها رجل أعمال فلسطيني من عائلة أبو شنب، وهي ابنة أول نائبة محجبة في البرلمان التركي مروة قاوقجي التي طُردت بسبب حجابها ومورس شتى أنواع الظلم بحقها pic.twitter.com/qSBjqUmHMy — Dr. Motaz Ahmed (@DrMotazAhmed1) June 16, 2021

طردت مروة من البرلمان عام 1999 في عهد الرئيس التركي سليمان ديمريل (1993-2000)، الذي منعها من دخول البرلمان بحجابها ولاحقا أسقط عنها الجنسية التركية.

تسببت الواقعة في أزمة سياسية كبيرة، انتهت بهجرة مروة قاوقجي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتعود لاحقا في عام 2017 سفيرة لبلادها في ماليزيا حتى يومنا هذا، بعدما ألغى مجلس الوزراء التركي قرار سحب جنسيتها.

وسبق أنه شغلت مترجمة أردوغان فاطمة قاوقجي منصب مساعدة بحث بما في ذلك في منظمة بيكي تفند للحرية الدينية، ومركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء، والكونغرس الامريكي.

والاثنين الماضي عقدت قمة "الناتو" في بروكسل، بمشاركة زعماء وقادة الدول الأعضاء بالحلف البالغ عددها 30 دولة، وشهد اليوم نفسه أول لقاء وجها لوجه بين أردوغان وبايدن.