تسريب يكشف عن تحول في مسار "وان بلس"... ستصبح تابعة لشركة "أوبو"

كشف تسريب، أمس الاثنين، عن تحول مفاجئ في مسار شركة "وان بلس" الصينية للهواتف الذكية، بعدما ذكر رئيسها التنفيذي بيت لاو، في أحد المنتديات الأسبوع الماضي، أنها "ستتكامل بشكل أكبر" مع شركة "أوبو".

وأشارت مذكرة حصل عليها المسرب، إيفان بلاس، وهي مخصصة لاستخدام إدارة العلاقات العامة في "وان بلس"، إن "التكامل" الذي تحدث عنه رئيسها التنفيذي يعني أنها أصبحت علامة تجارية داخل شركة "أوبو" الصينية، لكنها ستستمر في العمل ككيان مستقل.

وأضافت المذكرة المسربة أيضا أن دور الرئيس التنفيذي لشركة "وان بلس"، بيت لاو، كرئيس للمنتجات في "أوبو" سيجعله مسؤولا عن استراتيجيات المنتج لكلا من "أوبو" و"وان بلس".

وتقول المذكرة: "مع دمج كلتا الشركتين، سيكون لدينا المزيد من الموارد في متناول اليد لإنشاء منتجات أفضل، وسيسمح لنا أيضا بأن نكون أكثر كفاءة في عملياتنا".

Just received these talking points on the new relationship between Oppo and OnePlus. Might help to clear up some confusion. pic.twitter.com/mIVyjcmeKD — Evan Blass (@evleaks) June 18, 2021

وتعد الخطوة غير مفاجئة، خاصة بعد ما كتبه الرئيس التنفيذي لشركة "وان بلس"، بيت لاو، في المنتدى الأسبوع الماضي: "عند القراءة بين السطور، يبدو أنه سيتم التعامل مع "وان بلس" بشكل أساسي على أنها ملصق لشركة "أوبو"، مع الحفاظ على عملية منفصلة تواجه المستهلك، ولكن مع دمج أنشطة الأعمال في مجالات تتجاوز تطوير المنتجات"، بحسب موقع "ذا فيرج".

يشار إلى أن كلا من شركتي "وان بلس" و"أوبو" قامتا بالفعل بدمج أقسام البحث والتطوير الخاصة بهما في مطلع العام الحالي.

ولا ينبغي أن يتوقع مستخدمو هواتف "وان بلس" بالضرورة الكثير من التغيير بعد إحداث "تكاملها" مع شركة "أوبو"، طالما لا تزال "وان بلس" موجودة في السوق الاستهلاكي.