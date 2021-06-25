فوائد وحقائق صحية مدهشة عن فيتامين "سي"

يرتبط فيتامين "سي" بفوائد صحية رائعة، من المشاركة في إصلاح الأنسجة وإنتاج الأنزيمات لبعض النواقل العصبية، إلى المساعدة على التعافي وتقوية جهاز المناعة.

ويوفر تناول فيتامين "سي" بانتظام أيضا فوائد صحية لا حصر لها، بصرف النظر عن الوقاية من العدوى، بحسب"Times of india".

1.يحمي القلب

العوامل الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب هي ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية أو الكوليسترول الضار، وانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد. ومع ذلك، يقلل فيتامين "سي" بشكل كبير من الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.

2.يحمي الذاكرة ويعزز القدرة على التفكير

يمكن أن يزيد الإجهاد التأكسدي والالتهاب بالقرب من الدماغ والعمود الفقري والأعصاب من خطر الإصابة بالخرف وضعف التفكير واضطراب الذاكرة.

وفيتامين "سي" هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي قدرة الدماغ على التفكير والذاكرة.

3.يكافح نقص الحديد

الحديد هو المحتوى المهم لخلايا الدم الحمراء ويساعد في نقل الدم الغني بالأكسجين عبر الجسم. ويساعد فيتامين سي في زيادة كمية الحديد الممتص من الأطعمة، الأمر الذي يساعد مرضى فقر الدم.

4.يمنع نوبات النقرس

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل، والسبب الرئيسي له هو زيادة كمية حمض اليوريك (Uric acid) في الدم. ومن المثير للاهتمام أن فيتامين "سي" يخفض مستويات هذا الحمض في الدم ويساعد على تقليل خطر الإصابة بالنقرس.

5. يقلل من الآثار الضارة الناجمة عن تلوث الهواء

يتسبب تلوث الهواء الخارجي في العديد من المشاكل المتعلقة بالتنفس مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن وما إلى ذلك.

ومع ذلك، فإن فيتامين "سي" يعمل كمضاد للأكسدة ويحمي الجسم من الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة التي تتلف الخلايا.

تتشكل الجذور الحرة عندما يدخل تلوث الهواء إلى الرئتين مما يؤدي في النهاية إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي.

6. الآثار الجانبية:

-مشاكل في الجهاز الهضمي

الأعراض الهضمية الأكثر شيوعا للإفراط في تناول فيتامين "سي" هي الإسهال والغثيان.

-زيادة الحديد

لأن فيتامين "سي" يعزز امتصاص الحديد، يمكن أن يؤدي تناوله بشكل زائد إلى زيادة خطر تراكم الحديد في الجسم، مما يؤدي إلى داء ترسب الأصبغة الدموية.

-حصى في الكلى

يخرج فيتامين "سي" الزائد من الجسم في صورة أوكسالات، وفي بعض الحالات، قد ترتبط الأوكسالات بالمعادن وتشكل بلورات يمكن أن تؤدي إلى تكوين حصوات الكلى.