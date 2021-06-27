بشرى تنتقد زيف المعلومات وتعلق على أزمة فارق السن بين بسنت شوقي ومحمد فراج

علقت الفنانة المصرية، بشرى، اليوم الأحد، على زيف المعلومات المتداولة عن الفنانين عبر شبكة الإنترنت، ومنها ما يتعلق بفارق العمر سواء بينها وبين زوجها، أو بين صديقتها الفنانة بسنت شوقي وزوجها محمد فراج.

وجاء تعليق بشرى على تصريح لبسنت شوقي لبرنامج "إي تي بالعربي" شاركته الأخيرة في منشور عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، والتي نفت فيها أنها أكبر من عريسها، محمد فراج.

وأكدت شوقي أنها أصغر من محمد فراج بأكثر من عام، لكنها رفضت الكشف للبرنامج عن عمرها الحقيقي، وبررت ذلك بأنه حرية شخصية، كما أوضحت أنها من مواليد شهر ديسمبر وليس مايو/ أيار كما هو متداول.

من جانبها، ردت بشرى على تصريحات بسنت شوقي مؤكدة لها أن "السوشيال ميديا" كبرتها في العمر 6 سنوات عن زوجها، وكذلك على محرك البحث "غوغل" وموسوعة "ويكيبيديا".

وتساءلت مستنكرة عمن له مصلحة في الترويج لتلك الشائعات، وما أهمية معلومة كهذه للجمهور، وما هي الإضافة التي ستمثلها لهم.

وتابعت بشرى لبسنت شوقي: "لقد أصبحنا في زمن الحب الطبيعي فيه والشيء العادي أصبح من عجائب الدنيا السبع وخيال علمي، ولهذا أصبح من الصعب تصديقه".

واستشهدت بشرى بأغنية الفنان السوري، جورج وسوف، "كلام الناس"، التي تقول في أحد مقاطعها: "كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر.. كلام الناس ملامة وغيرة مش أكتر".

واحتفلت بشرى بعقد قرانها على رجل الأعمال سالم هيكل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.