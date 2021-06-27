رامي جمال يكشف عن انتشار البهاق في جسمه كله ويوجه نصيحه للمصابين.. فيديو

نشر المطرب والملحن المصري، رامي جمال، فيديو جديد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، للرد على أسئلة الجمهور بخصوص مرض البهاق، كاشفا لأول مرة أنه لم يتعالج من هذا المرض كما ظن البعض.

وأكد رامي جمال، خلال الفيديو، أن بقع البهاق منتشرة في كل أجزاء جسده، لافتا إلى خضوعه لعلاج نفسي للتعايش مع المرض، لعدم وجود علاج عضوي. وقال: "أنا مش بحب أتكلم في حاجة غير الفن، بس بتوصلني أسئله كتير جدا عن علاج البهاق، ودائما أرد عليهم في الرسائل الخاصة، أنا لم أعالج البهاق، ولكن أنا اتعالجت نفسيا منه بدعمكم ليا".

ووجه رسالة إلى كل أم ابنها يعاني من البهاق، قائلا: "حاولي تدعميه إنه يمتلك ميزة مش موجودة عند أي حد تاني، ووارد إن البهاق يكبر كمان في جسمه بس إيه المشكلة"، متابعا: "أنا مش شايف البهاق عيب، مع إني أنا بشتغل مغني، وشكلي مهم جدا في عملي، ومش بيهمني الناس اللي شايفه إن دا عيب".

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وكان رامي جمال، صدم جمهوره وعدد كبير من زملاء الوسط الفني عام 2019 بعد إعلان إصابته بمرض البهاق عبر كل منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه لم يعد قادرا على إخفاء المرض وبنفس الوقت لا يتحمل تجنب بعض الناس له بمجرد رؤية بقع البهاق ظنا أن المرض معد.

جدير بالذكر أن آخر أعمال رامي جمال هي أغنية "دقيقة واحدة" التي طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع وميكساج وماستر وسام عبد المنعم، وجيتار مصطفى نصر.