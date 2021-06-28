نضال الأحمدية تكشف تفاصيل جديدة عن تسريب والد حسام حبيب زوج شيرين عبد الوهاب وتتحداه... فيديو

كشفت الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية، أمس الأحد، تفاصيل جديدة بشأن التسريب الصوتي لوالد حسام حبيب، زوج الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، الذي نشرته مجلة "الجرس"، التي ترأس تحريرها.

وأكدت الأحمدية في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية أن التسريب الصوتي حقيقي، ويخص حسين والد حسام حبيب، وأن محرري مجلتها تمكنوا من استدراجه للحديث بطرقهم الخاصة لكي يحصلوا عليه بشكل سري.

وشددت على أنه يحق لها ما فعلته بالحصول على التسريب دون علم والد حسام حبيب لأنها "تخترق شخصا ظالما"، بحسب تعبيرها.

كما أوضحت أن العمل الاستقصائي لمحرري مجلتها "الجرس" من أجل الحصول على أدلة مادية تدين والد حسام حبيب استغرق 6 أشهر من العمل الاستقصائي.

وأكدت نضال الأحمدية أن حسين حبيب يستحق ما حدث له بعد نشر التسجيلات، وأردفت معلقة: "لقد اعترف بكل شيء، وكشفنا وجهه الحقيقي، وطالما أنه ينفي أن هذا هو صوته في التسريب فبإمكانه التقدم بشكوى للمحكمة، خاصة وأننا أصبحنا في زمن بصمة الصوت".

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا خلال الساعات الماضية، تسريبا صوتيا وصفوه بـ"الخطير"، يتحدث عن إعلان حسين حبيب، والد حسام حبيب، خطة نجله للزواج سرا على المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وجاء في التسريب الصوتي، المنسوب لوالد الفنان حسام حبيب، حديث للأخير يكشف فيه خطة نجله للزواج سرا على شيرين عبد الوهاب، من أجل إنجاب أطفال، ويعترف بأنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار، على حد زعم التسريب.

وخرج حسين حبيب عن صمته. وقال، في تصريحات نقلتها بوابة أخبار اليوم"، إن "ما أثير هو كذب وافتراء"، متابعا: "الناس خرابة بيوت ده مش صوتي".

وكانت قد انتشرت أخيرا أخبار كثيرة عن انفصال شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب، لكن المطربة المصرية نفت هذه الشائعات من خلال نشر صور رومانسية تجمعهما سويا على أن علاقتهما جيدة للغاية، وحرصت على تقديم التهنئة لزوجها المغني والملحن حسام حبيب، في عيد ميلاده.