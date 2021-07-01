الربح من الترجمة أونلاين للاستفادة من قدراتك اللغوية

يمكنك الربح من الترجمة عبر الانترنت، ولكنها تحتاج إلى قدرات خاصة مرتبطة بقدرتك على تعلم لغة ثانية بخلاف لغتك وإتقانها بحيث تصبح محترفا فيها ويمكنك الترجمة منها وإليها، والربح من تلك الترجمة أيضا.

ولأن هذه الطريقة تعد من أفضل طرق الربح عبر الإنترنت فهي تحتاج لقدرات خاصة، إذ يحتاج القارئ إلى معرفة الدليل الشامل الذي يمكن من خلاله الربح من الترجمة أونلاين وما تحتاجه كي تجني الأموال منها بسهولة شديدة.

كيفية اتقان لغة ثانية للربح من الترجمة؟

قبل أن تفكر في الربح من الترجمة أونلاين عليك أولا أن تفكر في صقل مهاراتك اللغوية، وإتقان لغة ثانية يمكن من خلالها أن تبدأ في الترجمة والربح.

خطوات تعلم الترجمة وبدء الربح من العمل أونلاين

يمكن لأي شخص إتقان لغة ثانية والترجمة منها باحترافية في 3 أشهر فقط عند اتباعه الخطوات التالية:

1. تعلم كلمات جديدة بنطق صحيح

الثروة اللغوية تعتبر أحد العوامل الأساسية لتعلم لغة ثانية، فكلما زادت الكلمات الجديدة التي تتعلمها بنطق صحيح، كلما أصبحت لديك قدرة أكبر على فهم ما تقرأه من تلك اللغة، وبالتالي الترجمة منها

2. الكلمة ومرادفاتها

من المعروف في كل لغة أن كل كلمة لها أكثر من مرادف لمعانها، يمكنك أن تجمع تلك المرادفات لكل كلمة وتفهم استخدامات كل واحدة، والتي ستفيدك فيما بعد عندما تراها لتفهم السياق الذي تستخدم فيه.

3. استمع إلى اللغة

إذا كنت تحاول تعلم اللغة الإنجليزية مثلا، يمكنك أن تستمع إلى إذاعات أو قنوات ناطقة بالإنجليزية بصورة مستمرة، لتدرك طريقة استخدام الكلمات وتفهم ما يقال.

ستواجه صعوبة في بداية الأمر، لكنك في النهاية ستتمكن من التقاط عدد من الكلمات الجديدة وستصقل مهاراتك اللغوية.

4. استخدام اللغة في حياتك اليومية

حاول أن تستخدم اللغة في حياتك اليومية بأن تجالس أو تقوم بالدردشة مع أشخاص يتحدثون اللغة التي ترغب في الترجمة منها.

5. ادخل إلى مواقع تعلم اللغات المجانية

يوجد مواقع مجانية عديدة لتعلم اللغات، والتي ستسمح لك بصقل قدرات الترجمة لديك.

6. ضع جدولا يوميا

يمكن أن يشكل وضعك جدولا يوميا لتعلم اللغة وإدراك المفردات الجديدة أن يساعدك في زيادة قدرتك على الترجمة بصورة لا يمكن أن تتخيلها.

7. محفزات الذاكرة قد تفيد

يطلق عليها خبراء اللغات بأنها الوسيلة الأمثل لتعلم اللغة بأن تربط دوما الكلمات بذكريات يمكنها أن تجعل الكلمة ملتصقة بذاكرتك وعالقة في ذهنك.

8. لغتك الأم

القاعدة الأولى في الترجمة هو أنها تحتاج إلى تعلم لغة ثانية باحترافية، وإتقان لغتك الأم بنفس الاحترافية أيضا، فمن يمتلك مثلا القدرة على الكتابة باللغة العربية باحترافية جيدة ويمتلك نواصيها سيمكنه الترجمة بسهولة وباحترافية أكثر من ذلك الذي لا يتقن العربية رغم أنه يتقن مثلا الإنجليزية باحترافية متميزة.

9. ضع أهدافا واضحة

اجعل أمامك دوما أهدافا واضحة في تعلم اللغة، بأنك ترغب في الوصول إلى مستوى معين، حتى تبدأ في الترجمة الاحترافية.

10. ابتعد عن ترجمة جوجل الآلية

مواقع الترجمة النصية الشهيرة مثل "ترجمة غوغل" يمكنها أن توقعك في شر أعمالك، فلا تلجأ لها.

يمكنك أن تستعيض عنها بمحرك البحث "غوغل" في البحث عن مرادفات الكلمات المجهولة بالنسبة لك، فذلك سيكون أفضل من الترجمة النصية التلقائية التي ستكون مليئة بالأخطاء والتي لن تجعلك تتعلم اللغة بطريقة احترافية، بل ستجعلك تستهل الخطأ.

آليات عمل مواقع الترجمة أونلاين

تعلمت اللغة الثانية بطريقة جيدة ومقبولة بالنسبة لك، وترغب في أن تبدأ بالترجمة الاحترافية أونلاين، ولكنك لا تدرك آليات عمل مواقع الترجمة أونلاين، لذلك نقدم لك عدد من النصائح الهامة حول آليات عمل مواقع الترجمة، والتي جاءت على النحو التالي:

- يعرض من يرغب في الترجمة مشروعه على أحد مواقع الترجمة أونلاين

- يتقدم المترجمين بعروض أسعارهم على ذلك المشروع

- يبدأ صاحب الترجمة بتصفح حسابات المترجمين المتقدمين بالعروض

- يبدأ بالتواصل مع المترجم المناسب للمشروع مباشرة

- يتفق معه على المقابل المادي للترجمة والتوقيت الذي يرغب في تسلم الترجمة فيه

- عليك أن تنفذ الترجمة بطريقة احترافية وفي الوقت المحدد حتى تحصل على تقييم جيد منه يسمح لك بالحصول على ترجمات من أصحاب مشاريع آخرين.

منصات الربح من الترجمة أونلاين

يوجد مواقع عديدة موثوقة يمكن من خلالها الترجمة أونلاين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي

1. موقع UpWork

يعتبر موقع "أب وورك"، واحدا من أشهر المواقع المتخصصة في العمل الحر، ومن بينها خدمات الترجمة من وإلى أي لغة حول العالم.

وتعد من أبرز ميزات منصة "أب وورك" هو أن تضمن عملية إتمام الترجمة والخدمة ودفع المقابل المادي للمترجمين، ولكنها تخصم 10% سواء من أرباح المترجمين من المقابل الذي يدفعه أصحاب الترجمة.

2. موقع Proz

يمتلك موقع "بروز" ما يصل إلى مليون مترجم مسجل لديهم في أكثر من 200 دولة حول العالم، ويوفر ترجمات لأكثر من 45 لغة ما يسمح بمشاركة سهلة سواء إذا كنت مترجما مبتدئا أو محترفا، لأنه يوجد به عروض مناسبة للجميع.

كل ما عليك هو إنشاء ملف جيد يوضح قدراتك، والبدء في الحصول على عروض الترجمة والربح من خلالها.

3. موقع Translate

يتميز موقع Translate، بأنه مثالي للترجمة للمبتدئين، حيث يوجد به ترجمة منشورات ومدونات مواقع تواصل اجتماعي.

يحتاج حساب موقع Translate أن تفعل خدمة سحب الأموال عن طريق باي بال.

4. موقع unbabel

يتميز هذا الموقع بأنه يضمن أن الموجودين به مترجمون محترفون، لأنه سيطلب منك حل مجموعة من الاختبارات، حتى يتحقق ويتأكد من مهاراتك اللغوية.

5. موقع OneHourTranslation

يتضمن الموقع أكثر من 100 لغة للترجمة منها وإليها، ويقدم خدمات الترجمة بمختلف المجالات سواء القانونية منها والتقنية والترجمة الصحفية وللتطبيقات والبرامج.

لا يقبل هذا الموقع إلا المترجمين المحترفين وذوي الخبرة الكبيرة، ويتميز بأنه يحول الأموال بطرق متنوعة مثل تحويلها إلى حسابك، أو ينشئ لك بطاقة ماستر كارد خاصة بك يرسل إليها أرباحك من الترجمة يمكن أن تسحبها من أي ماكينة صراف آلي.

ويوجد فئات مقسمة داخل الموقع لنوعية المترجمين وهو ما يترتيب عليه سرعة حصولهم على أعمال بأسعار أفضل، فهناك المترجم البلاتيني والمترجم الذهبي والمترجم الفضي والمترجم البرونزي، وحتى تصل إلى أول تلك الدرجات وهي المترجم البرونزي تحتاج إلى أن تترجم أكثر من 10 آلاف كلمة على الموقع.

6. موقع gengo

لا يقبل أيضا هذا الموقع إلا المترجمين المحترفين، الذي يخوضوا اختبار ترجمة، وإذا اجتازه يصبح مترجما معتمدا لدى الموقع.

7. موقع TextMaster

يتميز بأنه تتنوع خدماته ما بين ترجمة احترافية وكتابة لمواقع الويب والتدقيق اللغوي للترجمة أو للكتابة، ويصل الحساب فيه لنحو 15 سنت للكلمة الواحدة.

8. موقع SDL

يتميز بأنه يمتلك 55 مكتبا حول العالم ومختص بترجمة الملفات والنصوص، ولا يقبل الموقع أي مترجم إلا بعد اجتيازه مجموعة من الاختبارات الهامة.

ويتميز الموقع أيضا بأن لديه قدرة على تقديم ترجمات ثابتة، ما يضمن لك الحصول على مقابل مادي ثابت شهريا.

9. موقع خمسات (khamsat)

هو أحد المواقع العربية المتخصصة في مجال العمل الحر، ويعد فرصة للحصول على الترجمة الحرة بسهولة شديدة، خاصة وأنه يوجد فيه عدد كبير من أصحاب الأعمال العرب وفي دول الخليج.

10. موقع talentsroot

يعتبر هذا أحد المواقع العربية الأخرى المتخصصة في مجال الترجمة الحرة، ويمتلك قاعدة كبيرة من العملاء العرب.

11. موقع مستقل mostaql

هو شبكة عربية واسعة تضم عددا هائلا من المترجمين المستقلين الذين يعملون من المنزل، والتي يمكن من خلالها الترجمة بسهولة شديدة.

الربح من ترجمة الأفلام والفيديوهات

تعد الطريقة الثانية المثالية للربح من الترجمة أونلاين، هي ترجمة الأفلام والفيديوهات.

ولكن تلك الطريقة تتطلب مهارات متميزة في الترجمة السماعية للغة الثانية، التي ترغب في الترجمة منها.

ولكنها تمتاز بأن المقابل المادي الخاص بها أكبر بكثير من الترجمة النصية أونلاين.

ويمكن الربح من خلال ترجمة الأفلام والفيديوهات عن طريق وسيلتين رئيستين

* التعاقد مع شركات ترجمة متخصصة في ترجمة الأفلام ويتم الحساب فيها بالدقيقة

ويوجد مواقع عديدة متخصصة في ترجمة الأفلام يمكن التعامل معها مثل موقع Subscene أو Translatorscafe.

* ترجمة مقاطع الفيديو ونشرها على موقع "يوتيوب"، ولكن يحتاج الأمر أن تكون تلك المقاطع لا تتجاوز حقوق الملكية الفكرية، ويمكنكم الإطلاع على قواعد نشر الفيديوهات والمحتوى على يوتيوب، لمعرفة كيفية الربح من خلالها.

كم يمكنك أن تربح من الترجمة أونلاين؟

لا يمكن لأي شخص أن يحدد لك كم يمكنك أن تربح من الترجمة أونلاين، فأنت من يمكنك أن تحدد وعملك هو من سيحدد كم ستربح.

ولكن عليك أن تحرص أن يتم حسابك بالكلمة في حالة الترجمة النصية وبالدقيقة في حالة ترجمة الفيديوهات والأفلام.

طرق استلام الأرباح من الترجمة عبر الانترنت

يوجد منصات عديدة تتعامل معها مواقع الترجمة عبر الانترنت لاستلام الأرباح، والتي جاءت على النحو التالي

- باي بال

أبرز طرق الدفع تلك هي خدمة "باي بال"، ولكنها ستكلفك حوالي نسبة 4% من أرباح مشروع الترجمة الخاص بك.

- شيكات

تلك الطريقة قد لا تكون الأفضل، ويمكن أن تعرضك لعمليات الاحتيال والنصب.

- تحويل الأموال

تتمتع تلك الطريقة في الدفع أن الرسوم الخاصة بها قليلة جدا، ويمكن تحويلها إلى الحساب البنكي أو عن طريق ويسترن يونيون بسهولة وسرعة شديدة.

نصائح لكي تنجح في العمل بالترجمة

لكي تنجح في مجال الترجمة أونلاين، ينبغي أن تتبع عدد من الخطوات والنصائح، في هذا المجال والتي جاءت على النحو التالي

1. قوي لغتك الأم

كما قلنا سابقا من يمسك بنواصي لغته الأم سيستطيع الترجمة باحترافية بكل سهولة.

2. قوي ثروتك اللغوية الثانية

تقوية ثروتك اللغوية الثانية ستمكنك من معرفة مختلف المواقف اللغوية الصعبة التي قد تواجهها في أي ترجمة.

3. قارن مع الترجمات الأخرى

عندما تقارن أعمالك مع الترجمات الأخرى ستتمكن من تصحيح أخطائك التي وقعت فيها سابقا، لتحسن من نوعية وجودة الترجمة الخاصة بك.

4. استمع دوما للتعليقات

عندما يوجه لك العميل تعليقات أو حتى انتقادات لا تأخذها بمبدأ هجومي، بل تعامل مع الأمر بصدر رحب، فالاستماع إلى التعليقات والآراء يمكنه أن يجعلك تحسن من جودة ترجمتك.

5. اطلع على أحدث التقنيات

توجد تقنيات عديدة يمكن أن تساعدك في الترجمة، حاول أن تكون مطلعا عليها حتى تتمكن من الترجمة بسرعة شديدة واحترافية بالغة.

6. التدريبات

حاول أن تحصل دوما على دورات تدريبية وعلمية مختلفة ومتنوعة تحسن من مهاراتك وتصقلها.

7. ذاكرة الترجمة

احضر دوما أجندة سواء ورقية أو إلكترونية تسجل فيها الكلمات أو المصطلحات التي تعتبر بمثابة مشكلة دائمة، بحيث تعود إليها دوما.

8. لا تخجل من المساعدة

لا تخجل من طلب المساعدة من الآخرين عندما تواجه أي مصطلحات صعبة مثلا، سواء من مترجمين أو أشخاص آخرين، أو حتى طلب المساعدة من محرك البحث "غوغل" وليس "غوغل للترجمة"، لبحث عن معنى مصطلح ما صعب تواجهه أثناء الترجمة أونلاين.

الأسئلة الشائعة حول الربح من الترجمة أونلاين

ما هي أخطاء الترجمة أونلاين؟

أبرز الأخطاء التي قد يقع فيها أي مترجم، هي مناسبة الكلمات التي يقوم بترجمتها مع الجمل التي يصيغها، والتي يقع فيها غالبا عند الترجمة الإلكترونية من "غوغل ترانسليت" مثلا.

وثاني تلك الأخطاء الشائعة، هو عدم إدراك طبيعة اللغة التي تترجم إليها، فمثلا في اللغة الإنجليزية يكتب صاحب التصريحات في آخر الجملة، ولكن في اللغة العربية يكتب في أولها.

هل مواقع الترجمة أونلاين آمنة؟

عند لجوئك إلى موقع ترجمة موثوق يلعب كوسيط بين المترجم وصاحب مشروع الترجمة، يصبح الحصول على الأرباح آمنا تماما، لذلك حاول ألا تلجأ إلى المواقع المشبوهة وغير المشهورة، وحاول أن تجعل عروض الأسعار مع صاحب مشروع الترجمة واضحة وموثقة بالموقع الذي تتعامل معه ولا تجعله يحاول أن يغريك باتفاق خارج الموقع، لأن هذا يمكن أن يصبح أمرا غير آمن تماما.

هل هناك تخصص في الترجمة؟

بالطبع مثل كل شيء في الحياة هناك تخصص في الترجمات، هناك من هو متخصص في الترجمة القانونية أو الصحفية أو الإنسانية أو الأدبية، لذلك عليك ألا تقبل أبدا بنوع أو نمط ترجمة لست متخصصا فيها.