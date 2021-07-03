موظفون في "آبل" يرفضون العودة إلى المكاتب... والشركة تتمسك بنظام "العمل الهجين"

أظهر استطلاع داخلي صممه موظفو شركة التكنولوجيا الأمريكية "آبل"، أن المشاركين فيه يؤيدون خيار العمل من المنزل، فيما عبروا عن قلقهم من اضطرار بعض زملائهم تقديم استقالاتهم، إذا أجبرتهم الشركة على العودة إلى المكاتب.

وفي الاستطلاع الذي تم إرساله في أوائل شهر يونيو/ حزيران الماضي، وشارك فيه 1749 موظفا، قال ما يقرب من 90 في المئة منهم إنهم "يتفقون بشدة" مع عبارة "خيارات العمل المرنة للمواقع هي قضية مهمة جدا بالنسبة لي"، وعرّف الموظفون "مرونة الموقع" على أنها خيار العمل من المنزل إلى أجل غير مسمى، وفقا لـموقع "ذا فيرج".

وتأتي نتائج استطلاع الرأي في أعقاب إعلان رئيس "آبل"، تيم كوك، أن الشركة ستطرح نموذج عمل هجين جديد، والقائمة فكرته على عودة الموظفين إلى المكتب ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك اعتبارا من أوائل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال 58.5 في المئة من المشاركين في الاستطلاع الداخلي أنهم يوافقون بشدة على عبارة "أنا قلق من أن يضطر بعض زملائي إلى مغادرة آبل بسبب عدم وجود خيارات عمل مرنة للموقع"، فيما عبر 36.7 في المئة عن قلقهم من أنهم سيضطرون إلى الاستقالة بسبب الافتقار إلى المرونة.

وأرسل الموظفون نتائج الاستطلاع إلى كلا من رئيس شركة "آبل"، تيم كوك، ونائب الرئيس الأول لتجارة التجزئة والأفراد، ديدر أوبراين، في 14 يونيو، كما أرفقوا مقطع فيديو مع شهادات شخصية من 24 عاملا في الشركة يوضحون فيه سبب أهمية خيارات العمل عن بُعد.

لكن بعد أسبوعين، كان رد شركة "آبل" عليهم من خلال مقطع فيديو يدعم نموذج عملها الهجين الجديد، وبررت ذلك بقولها: "نعتقد أن التعاون الشخصي ضروري لثقافتنا ومستقبلنا"، ليتسبب ذلك في إثارة غضب بعض الموظفين، الذين شعروا أن المديرين التنفيذيين لم يستمعوا إلى وجهة نظرهم.

يشار إلى ان استطلاع الرأي ليس علميا، وتم إرساله عبر قناة "سلاك" للموظفين لمناقشة العمل عن بُعد، ومن المحتمل أن يمثل جزءا ضئيلا فقط من القوى العاملة في شركة "آبل"، التي يبلغ عدد أفرادها 147 ألف شخص.