عمرو دياب يظهر لأول مرة بعد أنباء دخوله المستشفى بسبب وعكة صحية... فيديو

ظهر الفنان المصري، عمرو دياب، أمام جمهوره لأول مرة، يوم الجمعة، بعد تداول أنباء بشأن دخوله إحدى المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية.

وأحيا دياب الجمعة حفل زفاف بأحد الفنادق الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة، بحسب ما يبين مقطع مصور له شاركه محاميه، أحمد زغلول، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وكانت أنباء ذكرت في الأيام الأخيرة نقل عمرو دياب لمستشفى، وأجرى منظارا في المعدة، وتم احتجازه عدة ساعات حتى استعاد عافيته من جديد.

من ناحية أخرى، انتهى عمرو دياب من تصوير أحدث أغانيه بعنوان "أول ما اتقابلنا يا حبيبي" في الساحل الشمالي المصري، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، ومن إخراج طارق العريان.

ومن المقرر أن تحمل الأغنية الجديدة اسم أحدث ألبومات عمرو دياب، الذي يستعد لطرحه قريبا.

وتداول مستخدمو "السوشيال ميديا" مقاطع مصورة لعمرو دياب من كواليس تصوير الأغنية.

وأحيا عمرو دياب حفلا غنائيا في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة الموافق 18 يونيو/ حزيران الماضي.

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وأقيم الحفل داخل "جدة سوبر دوم"، التي تعتبر أكبر قبة في العالم، ويعد عمرو دياب هو أول مطرب يغني تحت سقفها.