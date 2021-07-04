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    مسكن شعبي يقلل احتمالات الوفاة بسبب السرطان بمقدار الخمس

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    كشفت دراسة جديدة عن إمكانات مذهلة لأحد الأدوية الأكثر شعبية في التقليل بشكل كبير من خطر الوفاة لدى مرضى السرطان.

    وجدت الدراسة التي أعدها البروفيسور بيتر إلوود وفريقه من جامعة "كارديف" إمكانات هائلة لمسكن الأسبرين، المنقذة للحياة بالنسبة لمرضى السرطان، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

    علاوة على ذلك، أظهرت النتائج التي توصلوا إليها أن الأسبرين يمكن أن يقلل من انتشار السرطان داخل الجسم.

    الأسبرين
    © CC BY-SA 2.5 / Ragesoss / Generic regular strength enteric coated 325mg aspirin tablets, distributed by Target Corporation
    الصواب والخطأ في معلوماتنا عن الأسبرين

    ومن خلال مراجعة 118 دراسة بحثية بشكل منهجي، يعتقد إلوود أن هناك "مجموعة كبيرة من الأدلة" التي تشير إلى أن الأسبرين يمكن أن يفيد ملايين الأشخاص.

    ويقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن واحدا من كل شخصين في المملكة المتحدة سيطور السرطان في حياته، وهو ما علق عليه إلوود بقوله: "لذلك يبدو أن الأسبرين يستحق دراسة جادة كعلاج مساعد للسرطان".

    اشتملت دراسة إلوود على مرضى يعانون من 18 نوعا مختلفا من السرطان، وأظهرت النتائج أن الأسبرين يمكن أن يكون مفيدا في علاجهم جميعا.

    وقال إلوود: "هناك الآن مجموعة كبيرة من الأدلة التي تشير إلى انخفاض كبير في معدل الوفيات بين مرضى السرطان الذين يتناولون الأسبرين".

    وأضاف إلوود: "يبدو أن هذه الفائدة لا تقتصر على نوع واحد أو عدد قليل من أنواع السرطان".

    ووجد إلوود وفريقه أن بالنسبة لـ 250 ألف مريض أبلغوا عن تناول الأسبرين، كان خطر موتهم من السرطان أقل بنحو 20 في المائة من أولئك الذين لم يتناولوا الأسبرين.

    ونظرا لأن خطر حدوث نزيف في الجهاز الهضمي هو أحد الآثار الجانبية لتناول الإسبرين فقد وجدت الدراسة ارتفاع وتيرة النزيف مع مرضى السرطان الذين كانوا يتناولون الأسبرين.

    ومع ذلك، "كان النزيف القاتل نادرا ولم يبلغ عن زيادة ملحوظة في النزيف المميت المرتبط بالأسبيرين"، بحسب إلوود الذي قال، إنه يتوق لإجراء المزيد من الأبحاث في مجال الأسبرين والسرطان.

    إنفوجرافيك... الأسبرين... كيف تتعامل معه بصورة صحيحة؟
    © Sputnik
    الأسبرين... كيف تتعامل معه بصورة صحيحة؟

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