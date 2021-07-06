وفاة المخرج ريتشارد دونر صاحب فيلم "سوبر مان" وصعود المسيح الدجال في السياسة الأمريكية

توفي، أمس الاثنين، المخرج الأمريكي ريتشارد دونر، صاحب العديد من الأفلام الشهيرة والناجحة، عن عمر يناهز 91 عاما.

وحاز دونر على شهرته من إخراجه الجزء الأول من سلسلة أفلام "سوبر مان" من إنتاج عام 1976، بطولة كريستوفر ريف وجين هاكمان، كما قام بإخراج أفلام الحركة "Lethal Weapon" من بطولة ميل غيبسون وداني غلوفر.

Found out about the death of Richard Donner last night during the premiere. Superman The Movie and The Omen were some of my favorite movies growing up. Sad to see him go. pic.twitter.com/Zr8YpyvLaH — Hack The Movies (@HacktheMovies) July 6, 2021

كذلك من أفلام ريتشارد دونر التي صنعت اسمه في عالم السينما الجزء الأول من فيلم الرعب الشهير "The Omen"، في سبعينيات القرن الماضي، والذي يتناول قصة صعود المسيح الدجال داخل أمريكا، وتقلده مناصب سياسية رفيعة، بعد أن تم تبنيه وهو طفل من جانب أسرة سفير أمريكي.

The Omen, one of my favourite horror films. A classic directed by Richard Donner. pic.twitter.com/MxygVJondR — Imran Sheikh (@indieimmy) July 5, 2021

وكان آخر أفلام ريتشارد دونر هو "16 بلوكس"، من بطولة بروس ويليس، والذي تدور أحداثه حول شرطي يستيقظ ضميره، ويقرر حماية متهم أسود بريء يتعرض لمحاولات من زملائه الفاسدين في الشرطة لقتله، لكي لا يصل إلى المحكمة من أجل الإدلاء بشهادته عنهم.

Richard Donner gave us such an awesome variety of movies, from ‘The Omen’ and ‘Superman’ to ‘The Goonies’ and ‘Lethal Weapon.’ Is it even possible for you to name a favorite among them? R.I.P. pic.twitter.com/mMbFziL13d — Film School Rejects (@rejectnation) July 5, 2021

كما أخرج الراحل دونر حلقات من مسلسلات تلفزيونية شهيرة في القرن العشرين، مثل "Get Smart" و"Perry Mason" و"Gilligan's Island" و"The Twilight Zone"، كما أنه تولى دور المنتج لأفلام ناجحة بما في ذلك "رجال إكس" المستوحى عن قصص "مارفل" الهزلية " و"فري ويلي".

ونعى المخرج الأمريكي الشهير، ستيفن سبيلبرغ، ريتشارد دونر، من خلال بيان نشرته شركة إنتاجه الخاص على "تويتر"، والذي قال فيه: "لقد كان التواجد في دائرة ريتشارد دونر أقرب إلى التسكع مع مدربك المفضل، وأذكى أستاذ، وأشرس حافز، وصديق محبب، وحليف مخلص".

Steven Spielberg reflects on the passing of Richard Donner, friend, and beloved director of THE GOONIES for Amblin Entertainment, who passed away today at 91.#RichardDonner #TheGoonies pic.twitter.com/6KSmKvWqVI — Amblin (@amblin) July 5, 2021

ووُلد ريتشارد دونر في حي برونكس ونشأ في مدينة نيويورك الأمريكية، قبل التحاقه بجامعة نيويورك والانضمام إلى الجيش الأمريكي.