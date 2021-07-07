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    7 نصائح مهمة للتعامل مع الطوارئ الطبية

    © Sputnik . Said Tsarnaev
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    نرغب جميعا في البقاء بأمان ولكن يمكن أن تنشأ حالة طبية طارئة في أي مكان مع أي شخص، بما في ذلك جروح وكسور وحروق وفقدان وعي مفاجئ، بسبب خطأ شخص ما كالصعق بالكهرباء أو بسبب الكوارث الطبيعية.

    وعندما تواجه حالة طوارئ، يجب عليك اتباع ثلاثة مبادئ: تحقق- اتصل- قدم الرعاية، بما معناه أن عليك بداية التحقق من صحة المريض، وطلب المساعدة المهنية، ثم التركيز على فعل كل ما هو ممكن في الوقت الحالي لتحقيق الاستقرار في الموقف.

    هذا يعني أنه يجب عليك أولا اتخاذ الخطوات اللازمة لإنقاذ حياة أي شخص يتعرض لحالة طوارئ طبية، هناك 7 نصائح مهمة عليك وضعها في الحسبان في هذه الحالة، بحسب موقع onlymyhealth.

    © REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
    9 أخطاء شهيرة في الإسعافات الأولية يجب تجنبها

    1. تحديد سبب وطبيعة المشكلة

    المشاكل المختلفة تحتاج إلى حلول مختلفة. يجب أن تحاول معرفة السبب الرئيسي وراء المشكلة. إذا كان الشخص واعيا، يمكنك سؤاله مباشرة. إذا فقد الشخص وعيه، فابحث عن الإصابات في الجسم.

    يجب أيضا الانتباه إلى الأعراض. على سبيل المثال، إذا كان الشخص يعاني من نوبة قلبية، فقد يشتكي من ألم في الصدر. ما لم نحدد المشكلة، لن نكون قادرين على تهدئة المريض وتقديم المساعدة.

    2. التأكد من أن مجرى التنفس مفتوح

    يجب التأكد من عدم تقييد مرور الهواء للتنفس في حال تعرض المصاب للغرق أو ابتلع شيئا. في حالة الغرق، يمكنك وضع الشخص على ظهره والضغط عليه لدفع الماء للخارج. لا يجب أن تجعل الناس تتجمع بالقرب من المصاب.

    في حالة الإغماء، يجب إرخاء الملابس والسماح للشخص بالتنفس والاسترخاء. في حالة ابتلاع الشخص أي جسم يقيد مجرى التنفس، يجب ألا تحاول إزالة الجسم بنفسك. يمكنك أن تربت على الشخص حتى يتمكن من إخراجه.

    3. اتصل بالطوارئ على الفور

    في حالات الطوارئ، يجب عليك الاتصال للحصول على المساعدة الطبية على الفور. بمجرد استدعاء سيارة الإسعاف، يمكنك العودة إلى المريض ومحاولة تهدئته.

     يجب ألا تتأخر على الإطلاق في استدعاء سيارة الإسعاف لأن الحصول على المساعدة الطبية في الوقت المناسب يمكن أن يساعدك في إنقاذ حياة الشخص.

     إذا لم تكن متأكدا مما يعاني منه الشخص، يمكنك جعله يستلقي في وضع مريح. في حالة حدوث كسور، يجب ألا تحاول تحريك الطرف المكسور.

    وفي حالة نزيف المريض، يمكنك محاولة رفع جزء الجسم فوق مستوى القلب حيث يمكن أن يساعد ذلك في السيطرة على النزيف.

    4. ابق هادئا

    الحفاظ على الهدوء حول المريض أمر مهم بالفعل،  فلا داعي للذعر حول المريض، فقد يجعله ذلك أكثر قلقا.

    سوف يساعدك الهدوء على التفكير الجيد ومحاولة إيجاد حل. قد يتسبب رد الفعل العاطفي أثناء الموقف أيضا في حدوث مشكلات. يجب أن تحاول ألا تحاصر المريض أو تزعجه باستمرار، عليك أن تفهم أنه يتألم.

    5. ابحث عن أدوات طبية

    بمجرد أن تطلب المساعدة المهنية وتجلس المريض بشكل مريح، يجب أن تبدأ في البحث عن أدوات طبية من حولك. في حالة الإصابات العميقة، يمكنك تغطية الجرح بضمادات قطنية والضغط عليها لوقف النزيف.

    يجب أن تحاول إبقاء الشخص واعيا من خلال تهدئته باستمرار والتحدث معه بهدوء. يمكنك محاولة إعطاء المريض محلول أملاح الإماهة الفموية/ الجلوكوز الأساسي. إذا كان الشخص مصابا بالسكري، فيجب أن تفضل إعطاءه الماء، لأن الحلول الأخرى يمكن أن يكون لها تأثير على مستويات السكر.

    6. احم نفسك وتحقق من أي خطر

    في حالة الطوارئ، تحتاج إلى التفكير بشكل عملي أكثر. إذا واجهت موقفا مثل فيضان أو حريق أو زلزال، فيجب أن تجعل نفسك آمنا في البداية ثم التركيز على مساعدة الآخرين.

    أولا، يجب أن تحاول حماية الشخص ونفسك من المزيد من الضرر. على سبيل المثال، خذ الشخص بعيدا عن مكان النار. يجب عليك أيضا فحص نفسك بحثا عن أي مخاطر قاتلة أخرى، حتى لا نتورط في مشاكل أخرى أيضا.

    7. احتفظ بصندوق إسعافات أولية جاهزا

    يجب على المرء دائما الاستعداد لأي تحديات قادمة. يجب عليك دائما الاحتفاظ بصندوق إسعافات أولية جاهزا مع جميع الأدوية والضمادات والضمادات القطنية المطلوبة وما إلى ذلك. يجب ألا يكون صندوق الإسعافات الأولية مفكوكا لأنه في وقت الطوارئ، يصعب العثور على الأشياء بسبب ضيق الوقت.

     يجب حفظ صندوق الإسعافات الأولية في مكان يعرفه جميع أفراد المنزل. يجب أن تبقيه بعيدا عن الأطفال الصغار لأنهم قد يؤذون أنفسهم. يجب عليك التحقق من الأدوية والمرهم لمعرفة تاريخ انتهاء صلاحيتها والاستمرار في استبدالها من وقت لآخر.

    أخطاء شائعة في الإسعافات الأولية
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    أخطاء شائعة في الإسعافات الأولية

    انظر أيضا:

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