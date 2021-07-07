البول العكر قد يشير إلى 4 أمراض خطيرة

البول العكر هو شكوى شائعة يمكن أن تكون مفاجئة ومزعجة، وقد تكون علامة على حالة مرضية "خطيرة"، لذلك إذا لاحظت تغيرا في لون بولك يجب أن تفكر في التحدث إلى الطبيب.

وقد يكون البول العكر ناتجا عن العديد من الحالات المختلفة، ولا يتطلب بالضرورة علاجا في المستشفى، ولكن إذا كان مصحوبا بألم أو دم غير مبرر، يجب أن تحاول معرفة السبب الجذري في أسرع وقت ممكن، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

والبول هو في الأساس خليط من الماء الزائد وفضلات الجسم.

وتقوم الكليتان بتصفية كل الفضلات من الدم، وتنقلها مع الماء إلى المثانة، وتكون جاهزة للطرد.

يمكن أن تستوعب المثانة المتوسطة ما يصل إلى كوبين من البول لمدة تتراوح بين ساعتين وخمس ساعات.

وهناك خمسة أسباب يمكن أن تكون وراء تغير لون البول من الأصفر الباهت إلى اللون الرمادي العكر.

1.الجفاف

إذا كنت لا تشرب كمية كافية من السوائل، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور بول بلون عكر. وعادة

ما يكون البول الغامق الداكن علامة تشير إلى الجفاف، وفقا لموقع "Healthline" الطبي.

من المرجح أن يكون لدى كبار السن أو الصغار جدا لون مختلف في البول إذا كانوا يعانون من الجفاف.

يمكن أن يؤدي الجفاف الشديد أيضا إلى أعراض أخرى بما في ذلك جفاف العين والدوخة.

2.التهاب المسالك البولية

تعد عدوى المسالك البولية (UTI) أحد الأسباب الأكثر شيوعا لظهور البول العكر.وعادة ما يكون تغير اللون مصحوبا برائحة كريهة عند التبول.

قد يكون مظهر البول الغائم ناتجا عن زيادة القيح أو الدم في المسالك البولية، ويمكن أن يكون سببه تراكم خلايا الدم البيضاء، حيث يحاول الجسم محاربة العدوى.

3.حصى الكلى

حصوات الكلى هي الاسم الذي يطلق على رواسب صلبية مكونة من المعادن والأملاح تتشكل داخل الكلى، ويمكن للحصى الكبيرة أن تسد المسالك البولية، وبالتالي تسبب العدوى.

ويمكن لأي صديد يدخل البول أن يعطيه مظهرا غائما، ومن المحتمل أيضا أن تسبب حصوات الكلى ألمًا أسفل الضلوع مباشرة، وكذلك في أسفل الظهر.

4. النظام الغذائي

إن مجرد تناول أطعمة معينة يمكن أن يكون له تأثير على لون بولك، فمثلا قد تؤدي إضافة الكثير من فيتامين "د" إلى نظامك الغذائي إلى تعكر البول.

5.السكري

في بعض الأحيان، قد يكون البول عكر بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم. ومن المرجح أن يكون سببه مرض السكري إذا كان مصحوبا بإرهاق غير مبرر، والشعور بالعطش الشديد، والتبول أكثر من المعتاد.