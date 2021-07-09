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    كايتلين جينر

    زوج والدة كيم كارداشيان السابق يعقد في 15 دقيقة فقط أول مؤتمر صحفي بشأن ترشحه لمنصب حاكم كاليفورنيا

    © AFP 2021 / Noah Berger
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    عقدت المتحولة جنسيا، كايتلين جينر (بروس سابقا)، الزوج السابق لوالدة عارضة الأزياء، نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، اليوم الجمعة، أول مؤتمر صحفي له بعدما أعلن رسميا ترشحه لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا.

    وقالت جينر (71 عاما) في مؤتمرها الصحفي القصير للغاية، الذي لم تتعد مدته 15 دقيقة فقط، إنها مرشحة جادة في الانتخابات المقامة في 14 سبتمبر/ أيلول المقبل، كما أكدت أنها ستكون مرشحة جمهورية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.   

    من اليمين: كايتلين جينر مع صديقتها صوفيا هاتشنز في حفل مجلة فانيتي فير على هامش حفل جوائز أوسكار الـ91، 24 فبراير/ شباط 2019، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
    © REUTERS / DANNY MOLOSHOK
    زوج والدة كيم كارداشيان السابق يعلن ترشحه لمنصب حاكم كاليفورنيا
    وصرحت للصحفيين قائلة: "أنا هنا لأفوز في الانتخابات".

    وفيما لفتت كايتلين جينر إلى تمتعها بميزة هائلة تكمن في تعرف الناس إليها بسبب اسمها المعروف، فقد أشارت إلى أنها "خاضت العديد من السباقات في حياتها، وهي تعرف كيف تفوز بمواصلة العمل بجد".

    وأعلنت جينر في مؤتمرها الصحفي أنها ستقضي الشهر الأخير من حملتها الانتخابية في جولة بالحافلة في ولاية كاليفورنيا، كما أنها ستفرج عن إقراراتها الضريبية خلال الأسبوع المقبل.

    وكان ظهور كايتلين جينر القصير أمام المراسلين في مؤتمرها الصحفي، اليوم الجمعة، خاليا من أي نقاشات سياسية مفصلة، لكنها اقترحت بناء محطات تحلية لإنتاج المزيد من المياه في حالات الجفاف، دون أن توفر أي تفاصيل حول متى وأين يمكن بناء هذه المحطات.

    وأثار ترشح كايتلين جينر لمنصب حاكم كاليفورميا ردود فعل عدائية من جانب بعض الأعضاء والجماعات داخل مجتمع المثليين جنسيا، وذلك بسبب علاقاتها مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ودعمها له في حملته الرئاسية لعام 2016.

    لكن فيما بعد انتقدت جينر إدارة ترامب بعد إلغائها توجيها خاصا بدخول المتحولين جنسيا إلى حمامات المدارس العامة، كما هاجمته بعد أن قال إن المتحولين جنسيا لن يُسمح لهم بالخدمة في الجيش الأمريكي.

    وكايتلين جينر كان اسمها الحقيقي هو، بروس جينر، وهو بطل أولمبي سابق حاز على الميدالية الذهبية في دورة ألعاب مونتريال عام 1976، وكان متزوجا من كريس جينر، والدة كيم كارداشيان ومديرة أعمالها، وفي عام 2015 اعترف في لقاء تلفزيوني أنه لا يشعر بكينونته الجنسية ليقوم بعملية تحول جنسي ويصبح كايتلين جينر.

    وقبل التحول الجنسي، أنجب بروس جينر من والدة كيم كارداشيان عارضتي الأزياء الشهيرتين، كايلي وكيندال جينر.

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