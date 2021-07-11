توأم زينة يقاطعان لقاء تلفزيونيا معها... فيديو

قاطع توأم الفنانة المصرية زينة والدتهما، أثناء إجرائها لقاء تلفزيونيا مع أحد البرامج في إمارة دبي الخليجية.

واقتحم عز الدين وزين الدين مكان تصوير اللقاء أثناء تسجيله، لتطلب والدتهما زينة منهما الدخول إلى غرفتهما وعدم الخروج منها.

وحرص برنامج "إي تي بالعربي" على تسجيل تلك اللحظة ومشاركتها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفسرت زينة للبرنامج رغبتها في عدم إظهار توأمها المنسوبين إلى طليقها الفنان، أحمد عز، بوسائل الإعلام احتراما لخصوصيتهما، وأكدت أنه عندما يبلغان ستكون لهما مطلق الحرية في الظهور العام.

وكشفت أن توأمها أصبحا يطالبانها بعدم ارتداء ملابس مفتوحة، وأن زين الدين هو الذي من يعطي الأوامر.

كما أفصحت زينة أن توأمها يمتلكان مواهب فنية، مشيرة إلى أن أحدهما يغني بشكل رائع، بينما الآخر يجيد التمثيل.

وعندما سئلت الممثلة المصرية عن طلبها من زوجها المستقبلي، أجابت مازحة أن يحضر لها 10 خادمات فلبينيات لكي يساعدوها في تربية توأمها وتدبير منزلها.

وكانت زينة نافست في موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل "كله بالحب"، والذي شهد أزمات تتعلق بانسحاب الممثل أحمد صلاح السعدني، منه قبل أن يستكمل تصوير دوره.