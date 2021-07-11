نسرين طافش تبهر متابعيها بإطلالتها في مهرجان "كان" السينمائي... صور

خطفت الممثلة السورية، ​نسرين طافش،​ الأنظار خلال مشاركتها ضمن فعاليات الدورة 74 من مهرجان "كان" السينمائي الدولي.

وشاركت الفنانة جمهورها بصور جديدة عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، وهي على السجادة الحمراء.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)

وعلقت على الصورة قائلة بأن الفستان من تصميم "atelierzuhra"، ونالت العديد من إشارات الإعجاب من متابعيها.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)

هذا وكانت الفنانة السورية قد شاركت متابعيها منذ عدة أيام عددا من الصور في جلسة تصويرية في مسبح مرتفع في برج العرب بدولة الإمارات.

هذا وتحظى الممثلة السورية بمتابعة كبيرة على "إنستغرام" حيث تجاوز عدد متابعيها 9 ملايين.