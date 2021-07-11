الملياردير ريتشارد برانسون يعود إلى الأرض بعد أول رحلة سياحية إلى الفضاء... فيديو

عاد الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، صاحب مجموعة "فيرجن غالاكتيك"، إلى الأرض بعد أول رحلة سياحية قام بها إلى الفضاء، اليوم الأحد.

وهبطت طائرة "فيرجن غالاكتيك" الفضائية على الأرض بأمان بعد رحلة تاريخية استغرقت ساعة إلى الفضاء، وكان على متنها برانسون وطيارين اثنين، إضافة إلى ثلاثة موظفين من الشركة.

وفي الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش، انطلقت رحلة برانسون إلى الفضاء من قاعدة "سبيسشيب أميركا" في ولاية نيوميكسيكو.

واتجهت الطائرة لمسافة تزيد عن 50 ميلا إلى الفضاء، وبعد مرور ساعة عادت وهبطت في القاعدة نفسها بسلام.

وبذلك حقق ريتشارد برانسون حلمه بالوصول إلى الفضاء بعد ما يقرب من 17 عاما من تطوير الطائرة "فيرجن غالاكتيك"، بحسب شبكة " cnbc" الأمريكية.

وتم إطلاق الطائرة الصاروخية من قبل طائرة حاملة تسمى "VMS Eve" فوق 40 ألف قدم، وتجاوزت سرعة الصوت في الصعود إلى حافة الفضاء.

من جهتها، قالت صحيفة "غارديان" البريطانية إنه بعد ما يقرب من عقدين من تأسيس برانسون لشركة "فيرجن غالاكتيك" لتطوير مركبة فضائية تجارية وتلبية احتياجات سائحين الفضاء في المستقبل، ذهبت الطائرة الفضائية في رحلة شبه مدارية، صباح الأحد، ووصلت إلى 55 ميلاً (88 كيلومترا) فوق سطح الأرض.

#VirginGalactic ,#RichardBranson Billionaire Richard Branson, 5 crew return to Earth after historic space flight through a Virgin Galactic space flight. Today he created history. pic.twitter.com/aGktp2CQt0 — satyendra soni (@soni_saty) July 11, 2021

UPDATE: Virgin Galactic spaceship carrying Richard Branson returns to Earth



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ويأتي انطلاق برانسون وعودته من الفضاء قبل أيام من انطلاق مؤسس أمازون جيف بيزوس، حيث يتسابق المليارديرات لبدء حقبة جديدة من السياحة الفضائية.