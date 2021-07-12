نجلاء بدر عن حضورها حفل زفاف بعد جنازة سمير غانم: حزنت على أبي أكثر... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، تعليقا أثار صدمتهم، وهو صادر عن الفنانة المصرية، نجلاء بدر، بشأن حضورها حفل زفاف بعد جنازة الفنان سمير غانم.

وأكدت نجلاء بدر في تصريحات متلفزة لها أنها حزنت بالتأكيد على وفاة الفنان الكوميدي، ولكن لو كان والدها هو من توفى لكانت امتنعت عن حضور الزفاف.

وشددت بدر على أنها حزنت كثيرا لرحيل سمير غانم، ولكن ليس بمقدار حزنها على وفاة والدها.

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وأثيرت في مصر ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب حضور عدد من الفنانات حفل زفاف نجل أحد رجال الأعمال في مدينة الجونة، ليلة الجمعة، ورقصهن، بعدما ظهرن بالأسود بجنازة النجم سمير غانم في صباح اليوم ذاته، وهن يظهرن علامات الحزن عليه.

وكانت الفنانة هالة صدقي، كشفت أنها شاركت في جنازة الفنان سمير غانم، رغم أنها جاءت من دبي إلى مصر خصيصا لحضور حفل زفاف، مشيرة إلى أنها اعتذرت عن حضور حفل الزفاف، احتراما لصديقها الراحل ولمشاعر صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز التي كانت لاتفوت فرصة لأداء الواجب.

وتوفي الفنان سمير غانم، الخميس الموافق 20 مايو/ أيار الماضي، عن عمر 84 عاما، بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته يوم الجمعة من مسجد المشير طنطاوي في مدينة نصر في القاهرة.

وكان غانم دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، لا سيما وأنه يعاني من مشاكل صحية في الكلى.

ومازالت زوجته الفنانة، دلال عبد العزيز، ترقد في المستشقى للعلاج من فيروس "كورونا" أيضا، ولم يتم إبلاغها بوفاته خوفا على حالتها الصحية.