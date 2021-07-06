رامي رضوان يعلق على وضع أسرته وحالة دلال عبد العزيز الصحية بأغنية للراحل سمير غانم

قدم الإعلامي المصري، رامي رضوان، أمس الاثنين، "أبلغ وصف" لوضع أسرته الحالي ولحالة حماته الفنانة دلال عبد العزيز الصحية.

ولم يجد رضوان أفضل من أغنية لحماه الراحل، الفنان الكوميدي، سمير غانم، لكي يعبر من خلالها عما تشهده أسرته حاليا من أوضاع غير مستقرة وحزينة، ومن أبرزها وفاة سمير غانم واستمرار علاج دلال عبد العزيز من فيروس "كورونا" المستجد.

وكتب رامي رضوان، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "أبلغ وصف لهذه الأيام وما نمر به غنوة فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، واطلع من نقرة لدحديرة، ومن فخ لفخ، والدنيا تشيلنى وتهبدنى طاخ طوح طيخ طاخ".

وأردف: "يارب عدى الأيام دي سريعا على خير يارب".

وكان قدم "ثلاثي أضواء المسرح"، سمير غانم وجورج سيدهم والضيف أحمد، الأغنية في فيلم "30 يوم في السجن"، الذي يعود إنتاجه إلى ستينيات القرن الماضي.

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يأتي هذا بعدما أكدت مصادر مقربة من الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، أن حالتها الصحية لا تزال حرجة وغير مستقرة وتواصل العلاج والخضوع لجهاز التنفس الصناعي في غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة، منذ نقلها له قبل 64 يوما، إذ تعاني من تليّف شديد بالرئة.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المصادر، قولها إن "دلال طلبت عدة مرات رؤية زوجها وزيارته في غرفته في المستشفى، فأبلغوها بصعوبة ذلك، لكونه في العناية المركزة ولوضعها هي الأخرى بالرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي".

وأشارت المصادر إلى أن دلال عبد العزيز لا تزال لا تعلم بوفاة زوجها رغم مرور 44 يوما على وفاته ، وتخشى عائلتها إبلاغها بوفاته حتى الآن خوفا على حالتها الصحية، بينما توجه سؤالا كلما تفيق، وتكون بصحبتها ابنتاها إيمي أو دنيا، لتكرر السؤال عن زوجها: "هو سمير عامل إيه؟".

وكانت "صحيفة الوطن" المصرية نقلت عن مصادر في المستشفى الخاص، الذي تعالج فيه الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، قولها إن الأخيرة تطلب أوراقا للكتابة عليها في الأوقات التي تتحسن فيها حالتها الصحية"، موضحة أنها كتبت في واحدة من هذه الأوراق رسالة مؤثرة لزوجها الراحل سمير غانم والذي لا تعرف بخبر وفاته حتى الآن.

وقالت دلال عبد العزيز في الرسالة: "إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض".

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، توفي الفنان الكوميدي الكبير سمير غانم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد مسيرة حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية.