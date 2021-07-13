لمن يعانون الأرق... شراب وطعام يوصى بتناولهما قبل النوم

يكافح الكثيرون للحصول على نوم سليم خاصة خلال أشهر الصيف الحارة، وقد يعاني البعض من أرق عنيد يؤثر على صحتهم ونشاطهم اليومي.

وليس سرا أن ما تأكله أو تشربه قبل النوم قد يؤثر على جودة نومك، فالجميع مثلا على علم بضرورة تجنب الكافيين قبل النوم، ويوصي الخبراء بعدم تناول القهوة قبل 6 ساعات من الدخول للفراش.

لكن الجديد، هو أن خبراء النوم من MattressNextDay، أكدوا أن تناول كأس من عصير الكرز قبل النوم، قد يزيد من نومك بمقدار نحو 90 دقيقة أو أكثر في الليلة، وفق موقع express.

ويعمل عصير الكرز على تعزيز وزيادة إنتاج هرمون الميلاتونين المهم لعملية النوم والباعث على الاسترخاء.

وبحسب الدراسات، فقد زاد عدد الوقت الذي ينامه البريطانيون بعد شربهم عصير الكرز بنحو 84 دقيقة، لذلك فالبنسبة لأولئك الذين يجدون صعوبة في إرخاء جفونهم والاستغراق في سبات عميق سيكون هذا النوع من العصير حلا مثاليا.

في سياتق متصل، أكد الباحثون أن تناول الجبن قبل النوم يمكن أن يمنحك ليلة نوم أفضل، كونمه غني بالتريبتوفان الذي يستخدمه المخ لصنع هرمون الميلاتونين، ولاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يساعدج في تقليل التوتر واستقرار الجهاز العصبي.