أمريكا تمنح جيف بيزوس تصريحا رسميا بالسفر إلى الفضاء

وافقت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أمس الاثنين، على منح ترخيص لشركة "بلو أوريجين" التي يمتلكها أغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، لحمل البشر على نظام إطلاق "نيو شبرد" الخاص بها إلى الفضاء.

ومن المقرر أن يطير بيزوس، وهو الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية، إلى حافة الفضاء في أول رحلة مأهولة بطاقم من شركته "بلو أوريجين"، يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو/ تموز الجاري، وفقا لوكالة "رويترز".

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن ترخيصها لشركة "بلو أوريجين" بحمل البشر إلى الفضاء ساري المفعول حتى شهر أغسطس/ آب المقبل، كما أنها وافقت على أن تنطلق تلك الرحلات من منشأة "Launch Site One" في ولاية تكساس الأمريكية.

وتابعت الإدارة أنها طلبت من الشركة التحقق من عمل أجهزة وبرامج مركبة الإطلاق الخاصة بها بأمان أثناء رحلة تجريبية، وأكدت أنها تفي بالمتطلبات التنظيمية.

وتأتي أول رحلة مأهولة للفضاء من شركة "بلو أوريجين" بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع من نجاح شركة "فيرجن غلاكتيك" المنافسة للسياحة الفضائية في إرسال طاقم يضم مؤسسها الملياردير البريطاني، ريتشارد برانسون، إلى حافة الفضاء.

ويعد إثبات أن السفر الصاروخي آمنا للجمهور العادي أمرا أساسيا لتطوير ما يقدره بنك الاستثمار السويسري بأنه سيكون سوقا سنويا للسياحة الفضائية بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك في غضون عقد من الزمن.