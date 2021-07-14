"مارفل" تنوي إطلاق موسم ثان من مسلسل "لوكي"

أعلنت شركتا "مارفل" و"ديزني" الأمريكيتان نيتهما إطلاق موسم ثان من مسلسل "لوكي" الشهير، والمذاع على منصة "ديزني بلس".

وقالت "ديزني" إنها تنوي أن يستمر "إله الأذية"، لقب لوكي، في ملاحقة هدفه المجيد في موسم آخر، سيكون أكثر إثارة ومتعة.

وتنوي أن تستغل (ديزني ومارفل) الشهرة الكبيرة التي حققها الموسم الأول من مسلسل "لوكي"، بعدما تصدر قمة الأكثر مشاهدة منذ يونيو/حزيران الماضي.

ولم تعلن بعد مارفل إذا ما كانت تنوي إطلاق مواسم أخرى، من مسلسلي "واندا فيجن" أو "ذا فالكون وينتر سولدجر"، خاصة وأنهما لم يحظيا بالشعبية التي حظى بها مسلسل "لوكي".

ويعتبر مسلسل "لأوكي" ضمن المرحلة الرابعة من عالم مارفل الجديد، الذي ستتضح ملامحه في فيلم "دكتور سترينج وجنون الأكوان المتوازية".

كما أطلقت "مارفل" الأسبوع الماضي، فيلمها الجديد "بلاك ويدو" للنجمة سكارليت جوهانسون، الذي يعتبر استرجاع للشخصية التي ماتت في الأفلام السابقة لعالم مارفل، لكن ذلك الفيلم يروي قصة قديمة عاشتها "بلاك ويدو" قبل بداية الحرب الكبرى ضد ثانوس.