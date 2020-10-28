مخرج مصري يتولى أحدث أعمال "مارفل" عن الأبطال الخارقين

كشفت تقارير صحفية، أن شركة "مارفل"، إحدى أكبر شركات صناعة السينما حول العالم، من المقرر أن تسند إنتاج أحدث أعملها عن الأبطال الخارقين لمخرج مصري.

الشركة المعروفة بأفلامها عن الشخصيات والأبطال الخارقين، قررت إنتاج مسلسل يحمل اسم "Moon Knight" أو "فارس القمر"، والذي سيتولى إخراجه المصري، محمد دياب.

المخرج المصري، محمد دياب، قدم العديد من الأعمال الرائعة ولعل أشهرها فيلم "اشتباك"، الذي تم اختياره للمشاركة بمهرجان "كان" السينمائي ونال إشادة عالمية كبيرة، كما ألف وأخرج العديد من الأعمال الناجحة مثل فيلم "الجزيرة" ومسلسل "طايع"، وفقا لموقع "ديد لاين".

Marvel's Moon Knight series on Disney+ has reportedly found its director in Egyptian filmmaker Mohamed Diab. https://t.co/aMvWnY5yuB pic.twitter.com/1mOGE13eLZ — IGN (@IGN) October 28, 2020

تدور أحداث مسلسل "فارس القمر" والذي يروي مغامرات أحد الأبطال الخارقين، وهو "مارك سبيكتور"

وسيتولى دياب إخراج المسلسل الذي والذي يروي مغامرة أحد الأبطال الخارقين التابعين لـ"مارفل" وهو "مارك سبيكتور"، ومن المقرر أن يتم عرضه عبر منصة "ديزني بلس".

واختار دياب الممثل أوسكار إسحاق من أجل لعب دور البطولة في المسلسل، على أن يتم الإعلان عن باقي فريق العمل خلال الأيام المقبلة.