روبي ترد لأول مرة على الجدل المثار بشأن منع المحجبات من حضور حفلها

حسمت الفنانة المصرية روبي الجدل، المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن منع المحجبات من حضور حفلها الغنائي المقبل، المقرر إجراؤه في الـ16 من يوليو / تموز الجاري في الساحل الشمالي.

وأكدت روبي، أن "هناك سوء فهم من جانب البعض بشأن تفسيرهم لقواعد وشروط حضور حفلها"، مبينة أن معنى ارتداء التربون لا يعني منع المحجبات من الدخول.

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وآثارت روبي، جدلا واسعا، بعد إعلانها شروط حضور حفلها، الذي تحيىه يوم الجمعة المقبل فى الساحل الشمالي. ونشرت روبي، شروط حضور الحفل، عبر صفحتها على "فيسبوك"، مؤكدة ضرورة أن يكون الحد الأدني لدخول الحفل 25 عاما، مع عدم السماح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية.

يذكر أن آخر أعمال روبي أغنية "قلبي بلاستيك" والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" يوم 31 مايو/ آيار الماضي، كما تنتظر روبي عرض مسلسلها "شقة 6"، حيث قررت الشركة المنتجة للعمل، عرضه عقب إجازة عيد الأضحى على إحدى المنصات الإلكترونية.