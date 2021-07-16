"غوغل" تضيف ميزة حذف ما تم البحث عنه في آخر 15 دقيقة فقط

أطلقت شركة "غوغل" الأمريكية، أمس الخميس، ميزة جديدة تتعلق بخصوصية مستخدميها، والتي تسمح بحذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث على الهاتف الذكي.

وتتوافر ميزة حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث حاليا في تطبيق "غوغل" على هواتف "آيفون"، ومن المقرر أن يتم طرحها على هواتف "أندرويد" في وقت لاحق من العام الحالي.

وأعلنت "غوغل" عن ميزتها عبر مدونة رسمية لها.

يشار إلى أنه في نسخة سطح المكتب من محرك البحث "غوغل"، تقتصر خيارات حذف سجل البحث بصورة تلقائية بين 3 أو 18 أو 36 شهرا، أو من الممكن حذف عمليات البحث بطريقة يدوية.

وتساعد ميزة حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث لحماية بعض المستخدمين من إحراجهم بشأن ما بحثوا عنه من موضوعات محرجة أو خاصة.

Google now allows iOS users to delete last 15 minutes of search history in 2 clicks, here is how

https://t.co/tPI1s0jgq3 — IndiaTodayTech (@IndiaTodayTech) July 16, 2021

يشار إلى أن شركة "غوغل" توفر أيضا إمكانية حماية المستخدمين لسجل بحثهم بواسطة تدشين كلمة مرور.

وكانت شركة "غوغل" الأمريكية اختبرت، مؤخرا، ميزة جديدة ستحذر المستخدمين عندما يؤدي بحثهم إلى نتائج جديدة تفتقر إلى مصادر موثوقة.

وسيظهر لهؤلاء المستخدمين مربع أعلى نتائجهم يقول: "يبدو أن هذه النتائج تتغير بصورة سريعة، وإذا كان الموضوع جديدا فقد يستغرق وقتا أحيانا لإضافة نتائج بواسطة مصادر موثوقة".

وتأمل شركة "غوغل"، من وراء ميزة التحذير من نتائج بحث مازالت جديدة وفي حاجة إلى مصادر موثوقة، أن تمنح مستخدميها وقفة قبل نشر أي معلومات خاطئة والترويج لها.