بلقيس تكشف طبيعة مرضها... فيديو

كشفت المطربة، بلقيس فتحي، عن طبيعة الوعكة الصحية التي أصابتها، واستدعت دخولها إلى المستشفى بشكل مفاجئ.

وظهرت بلقيس في مقطع فيديو على "سناب شات" وجهت فيه الشكر لجمهورها الذي حاول الاطمئان على وضعها الصحي.

وقالت المطربة بلقيس، إنها أصيب هي وشقيقتها بفيروس في المعدة، تسبب في معاناتهما بشكل شديد، قبل نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وطمأنت جمهورها بالقول: "رحت المستشفى وسوولي avi (من أنواع الأشعة) والحمد لله تعافيت وصرت أحسن بكتير والآن أنا في مرحلة recovering (تعافي)".

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وكانت بلقيس قد شاركت جمهورها صورة لها وهي على سرير بأحد المستشفيات لإجراء فحوصات طبية.