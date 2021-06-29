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    المطربة اليمنية بلقيس فتحي

    بلقيس تكشف عن رسالة "قوية" لكل شخص "غير محترم" في ختام أغنيتها... فيديو

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    أكدت الفنانة بلقيس فتحي، في تصريحات أدلت بها، اليوم الثلاثاء، أن آخر أغنياتها المصورة تتضمن رسالة واضحة في ختامها لكل شخص "غير محترم".

    وتأتي تصريحات بلقيس بعد أسبوع على إصدار كليب جديد لها حمل عنوان "انتهى" حيث أثارت جدلا واسعا قبل إطلاقه بيوم واحد، بسبب مجموعة صور شاركتها على صفحتها الشخصية في "إنستغرام".

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    وأشارت الفنانة بلقيس في تصريحات لموقع "العربية نت" إلى أن أغنيتها تتضمنن رسالة قوية واضحة جدا في نهاية أغنيتها المصورة.

    وقالت بلقيس في تصريحاتها إن أغنيتها الجديدة هي بمثابة "رسالة لكل شخص عديم الاحترام يتجاهلها أو يقلل من شأنها"، وأن كلامها كان واضحا في نهاية فيديو كليب أغنية "انتهى".

    ونوهت الفنانة إلى أن تعابير وجهها "القاسية" ساعدت في إيصال مضمون رسالتها وقضيتها للجميع.

    وبينت بلقيس فتحي في تصريحاتها، أن العمل الفني يقدم قضية معينة عبر الأغنية المصورة، وأن هذه القضايا التي يقدمها الفن تصل إلى العقول من خلال الأغنيات والأعمال المسجلة فقط.

    وعبرت بلقيس عن سعادتها بأغنية "ممكن" التي نفذت بعمل "ديو" مع الفنان العراقي سيف نبيل، مؤكدة أنها أحبت هذه الأغنية "من اللحظة الأولى".

    وكشفت بلقيس أنها استطاعت إدخال الأغنية الخليجية إلى كل الدول العربية، حيث كانت وسائل إعلام عربية أكدت أنها تصدرت "التريند" في العراق، ونوهت إلى أن أغنياتها "موجهة لكل العرب".

    وحول ملعبها الفني الأساسي، بينت بلقيس أنه الأغنية الخليجية هي ملعبها الأول، لكنها قالت: "أنا أعتقد اليوم وفي العام ٢٠٢١ أن ملعب بلقيس هو الأغنية العربية كلها".

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