ما قصة الناجي الوحيد في 2027؟

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية جدلا واسعا، إثر تداول منشورات ومقاطع فيديو حول شخص مجهول الهوية يزعم أنه الناجي الوحيد في العالم في 2027، عبر مقاطع فيديو يرجع تاريخ نشر أقدمها إلى فبراير/ شباط الماضي.

ويدور الجدل حول شخص إسباني مجهول الهوية يدعى "جافيير"، لديه حساب على "تيك توك" يحمل عنوان "الناجي الوحيد في 2027" ويقوم بنشر فيديوهات لعالم خال من البشر.

الإسباني الذي حصد ملايين المشاهدات في منصة تيك توك ويمشي في عالم موازي من العام 2027 يقف خلفه جيش من التقنيين، حيث تم الكشف أنه سيكون مسلسل وسيُعرض على شبكة Beta Spain وكل ما كنا نشاهده كان مجرد عرض دعائي بطريقة مبتكرة.



المسلسل اسمه Único Sobreviviente

أو "الناجي الوحيد" pic.twitter.com/ZqkKH7rLNi — إياد الحمود (@Eyaaaad) July 20, 2021

وحققت الفيديوهات التي ينشرها هذا الحساب ملايين المشاهدات، وأصبح يتابعه نحو 5.6 مليون شخص، بينما وصل عدد من سجلوا إعجابهم بالصفحة إلى أكثر من 26 مليون شخص.

© Photo / TIK TOK صفحة لشخص مجهول يحمل اسم جوفيير على تيك توك ويزعم أنه يعيش في عالم خال من البشر ويطلق على نفسه الناجي الوحيد في 2027

انتشرت قصة "الناجي الوحيد في 2027" على نطاق واسع في يونيو/ حزيران الماضي، عندما نشرت وسائل إعلام إسبانية خبرا يقول إن إحدى الشركات المتخصصة في الإنتاج الفني ستقوم بتحويل القصة إلى مسلسل تلفزيوني يحمل نفس الاسم.

واخيرا الشخص اللي كان يدعي انه صحي من غيوبة في مستشفى لقى نفسه في 2027 ومفيش اي حد موجود تاني في العالم والناس فضلت تكذبه ودخل معاهم تحديات

طلع كل ده حملة اعلانية لمسلسل بعنوان الناجي الوحيد وبكده دي تبقى واحدة من اجمد الحملات الاعلانية اللي اتعملت لمسلسل او فيلم — Sherif Mohamed Salah (@SherifSalah111) July 20, 2021

يذكر أن أول تاريخ أول فيديو نشره "الناجي الوحيد في العالم" على صفحته يرجع إلى شهر فبراير/ شباط الماضي، وكان يتضمن مقاطع من مدينة فالنسيا الإسبانية وهي خالية من البشر، بحسب مجلة "نيوزيوك" الأمريكية.

وقال موقع "أوديو فيجوال 451" الإسباني، في تقرير عن قصة الناجي الوحيد، نشره في يونيو الماضي، إن شركة "بيتا سبين" للإنتاج الفني ستحول قصة "الناجي الوحيد" إلى مسلسل تلفزيوني، مشيرا إلى أن مولد تلك القصة كان موقع "تيك توك".

وتمثل شركة "بيتا سبين" إحدى شركات التابعة لشركة الإنتاج والتوزيع الألمانية "بيتا فيلم".

ويقول الموقع إن الشركة تعهدت بتحويل تلك القصة إلى مسلسل، مشيرة إلى أنه سيحكي قصة شاب إسباني استيقظ داخل إحدى المستشفيات ليجد نفسه الناجي الوحيد في العالم عام 2027، وأن الساعات الرقمية وحسابات البريد الإلكتروني تؤكد ذلك التاريخ.

واخيرا الشخص اللي كان يدعي انه صحي من غيوبة في مستشفى لقى نفسه في 2027 ومفيش اي حد موجود تاني في العالم , والناس فضلت تكذبه ودخل

- طلع كل ده حملة اعلانية لمسلسل بعنوان Único Sobreviviente او الناجي الوحيد وبكده دي تبقى واحدة من اجمد الحملات الاعلانية اللي اتعملت لمسلسل او فيلم pic.twitter.com/bePRYHJg64 — 𝕬𝖘𝖒𝖆 𝕿𝖔𝖚𝖗𝖐𝖞 🎀♓️ (@AsmaaUrky) July 20, 2021

ويقول الموقع إن الشاب الإسباني، الذي يدعى جافيير، يتواصل مع العالم الحالي في 2021، عبر الإنترنت، ويقول إنه الآن في نفس العام، لكنه في عالم يطلق عليه "الواقع الموازي".

وبحسب الموقع، فإن الحبكة الدرامية للمسلسل ستدور حول اكتشاف كيف وصل إلى "الواقع الموازي" ولماذا وما هي مهمته في ذلك العالم، وكيف يمكن أن يعود إلى العالم الحالي بمساعدة متابعيه.

وتقول شركة "بيتا سبين": "إنها قصة غريبة لا تصدق ومغامرة وخيال علمي جذب إليه أنظار العالم بفضل الفيديوهات التي ينشرها".