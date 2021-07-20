رجل أعمال سعودي يهدد مودل روز بـ"سحب الجنسية"

هاجم محمد الحمود، رجل الأعمال السعودي، زوجته السابقة عارضة الأزياء السعودية مودل روز، معتبرا أنها لم تقدر ما قام به لمساعدتها في الوصول إلى ما حققته من شهرة ونجاح.

ووجه الحمود، رسالة إلى طليقته مودل روز، قال فيها إن حصولها على الجنسية الأمريكية كان بمساعدته، مشيرا إلى أنه يمكن سحبها منها، بحسب موقع "في الفن" المصري.

وقال الحمود إنه ساعد مودل رزو للوصول إلى الشهر، لكنها قابلت ذلك بالظلم والجحود، على حد وصفه، مشيرا إلى أنها لم تكن قادرة على الابتعاد عن الشارع الذي تسكن فيه.

وأوضح رجل الأعمال السعودي، أنه وضع أمواله ليمنحها السعادة، مضيفا: "وفي النهاية حصل عليها شخص أجنبي بكل سهولة".

وتابع محمد الحمود: "لن أكون جسرا يمكن أن يتخطاه أحد ويحصل عليها بكل سهولة".

وأكد محمد الحمود، أنه ساعد مودل روز، ليثبت للعالم أن بنات السعودية يمكنهن فعل أي شيء، مضيفا: "لن أجعل الأجنبي يحصل على كل شيء".

وأضاف الحمود: "من حصل على الجنسية يمكننا أن نسحبها منه".