"غوغل" تعتزم كشف بعض أسرار محرك البحث للمستخدمين

قالت شركة "غوغل"، اليوم الخميس، إنها ستقدم لمستخدمي محرك البحث الخاص بها، المزيد من المعلومات حول سبب العثور على النتائج التي تظهر لهم.

وأضافت أن الباحثين عن استفسارات على محرك "غوغل" سيصبح بمقدورهم الآن النقر للإطلاع على تفاصيل مثل "مدى تطابق النتائج" مع الكلمات المحددة المستخدمة في البحث، وذلك للحكم بشكل أفضل على ملاءمة المعلومات لموضوع البحث، حسبما نقلت "رويترز".

تعمل "غوغل" على تغييرات لإتاحة قدر أكبر من الاتساق في نتائج البحث التي يوفرها محركها، وفي وقت سابق من هذا العام قدمت خانات لإبلاغ المستخدمين بمصادر المعلومات التي يشاهدونها.

كما بدأت الشركة المملوكة لمجموعة "ألفابت" كذلك في تحذير المستخدمين من أن موضوعا ما يتطور بسرعة وأن نتائج البحث فيه غير موثوقة.

أطلقت الشركة الأمريكية، في وقت سابق من هذا الشهر، ميزة جديدة تتعلق بخصوصية مستخدميها، والتي تسمح بحذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث على الهاتف الذكي.

وتتوافر ميزة حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث حاليا في تطبيق "غوغل" على هواتف "آيفون"، ومن المقرر أن يتم طرحها على هواتف "أندرويد" في وقت لاحق من العام الحالي.