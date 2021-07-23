ماذا قال جورج وسوف للسعوديين بعد صعوده على المسرح خلال حفله الأول في المملكة... فيديو

وقال وسوف الذي قوبل بتصفيق وهتافات حارة من جانب معجبيه السعوديين في الحفل: "شكرا جزيلا، مساء الخير على الجميع، من كل القلب لجمهور ظل يسمعني ويحبني لسنوات، وأول يوم أراه جمهور المملكة العربية السعودية، لأول مرة أغني في المملكة، وإن شاء الله تتكرر دائما".
وحرص جورج وسوف على شكر الحضور، وهيئة الترفيه السعودية، وهنأ الجمهور بمناسبة عيد الأضحى، قائلا لهم "عساكم من عوادة".
جورج🇸🇦❤️🤷🏻♂️🎶🔥 pic.twitter.com/yh6pKwzf8h— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 23, 2021
🎥#فيديو | تفاعل جماهيري مع كلمة سلطان الطرب #جورج_وسوف @wassouf في أول حفل له في #السعودية.— عكاظ (@OKAZ_online) July 23, 2021
📸سامي بوقس @sami_bugis27
تابعوا تفاصيل الحفل على #سناب_عكاظ 👇🏻👇🏻https://t.co/D5ZOIRuKus#ان_تكون_اولا #هيئة_الترفيه #بنش_مارك@Turki_alalshikh @GEA_SA@Benchmark_ksa pic.twitter.com/TS16XAUr52
أبو وديع ... جدة ❤️ pic.twitter.com/FORBxHDJTh— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 23, 2021
وقبل انطلاق حفل جورج وسوف في جدة في المملكة العربية السعودية، حرص "سلطان الطرب" على توجيه الشكر لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، وأكد أنه السبب في مجيئه إلى المملكة، ووعد بأن تتكرر حفلاته فيها.
🤩— Benchmark (@Benchmark_ksa) July 23, 2021
سلطان الطرب جورج وسوف
يوجه رسالة شكر لمعالي المستشار
تركي ال الشيخ @Turki_alalshikh
رئيس الهيئة العامة للترفيه ✨@GEA_SA @wassouf
..#بنش_مارك #هيئة_الترفيه #جورج_وسوف_في_جدة pic.twitter.com/sq9YB0UXTp
يذكر أن آخر أعمال جورج وسوف كانت أغنيته "ياه ع الزمن" التي طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، في أول تعاون يجمعه مع شركة "لايف ستايلز ستوديوز"، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب على مدار خمسة أيام في لبنان تحت قيادة المخرج فادي حداد.
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