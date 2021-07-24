كريم محمود عبد العزيز يكشف أغرب موقف بعد رحيل والده... فيديو

كشف الفنان المصري، كريم محمود عبد العزيز، لأول مرة موقفًا غريبًا حدث له بعد وفاة والده الفنان محمود عبد العزيز بنحو عام تقريبًَا، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة أثارت تساؤلات كثيرة بداخله.

وقال كريم عبد العزيز، خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة "cbc"، إنه لا يجد لهذه الواقعة تفسيرًا حتى الآن، ولا يدري هل هي حقيقية أم لا، مؤكدا أنه رأى والده وتحدث معه في اليقظة وليس الحلم.

وأوضح: "كنت نايم والمفروض أصحى عندي تصوير، ففجأة لقيت أبويا بيصحيني.. بس كلام بدون لمس.. وبيقولي أصحى صباح الفل وأنا بصيت له ومش متفاجئ وبتعامل على أنه عادي هو لسه صاحي وجاي يصحيني.. قالي صباح الفل فرديت عليه.. قالي قوم خد دش حلو كده وروح التصوير بتاعك.. قعدت وبعدين قال حاجة ضحكتني فضحكت ولفيت وشي وأنا بضحك وبلف وشي تاني ناحيته ملقتهوش".

وأضاف: "كل ده حصل وأنا صاحي مش نايم.. لحظة لما ملقتهوش أدركت إن هو ميت وأنا صاحي فإزاي ده.. الأغرب إن بعد فترة كبيرة من الموقف ده بيتر ميمي كلمني على فيلم موسى.. بقرأ السيناريو لقيت نفس اللي حصل بيني وبين أبويا مكتوب هو هو بنفس تفاصيله في مشهد في الفيلم، إن البطل بيشوف أبوه المتوفي جايله وهكذا".

واختتم كريم حديثه قائلا: "ده خلاني إتأثرت وعيطت لما قرأت المشهد.. ووقت التصوير لما بصيت لعم صلاح عبد الله غصب عني اتأثرت واستدعيت نفس اللي حصل لما شوفت أبويا وأنا صاحي".

الجدير بالذكر، أن الفنان محمود عبد العزيز، توفي في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 عن عمر ناهز 70 عاما، بعد رحلة طويلة مع المرض تلقى خلالها العلاج في باريس، ثم نقل في أيامه الأخيرة إلى أحد مستشفيات المهندسين.